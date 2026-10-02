진도군, '어복버스' 사업 본격 추진…섬 주민 의료 접근성 획기적 개선

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 2일 어복버스 사업을 본격 추진했다.
- 관내 29개 섬 경로당에 원격진료 시스템을 설치한다.
- 섬 주민 의료 접근성을 높여 복지 사각지대를 줄인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주특별시 진도군은 '어복버스(어촌복지버스) 사업'을 본격 추진한다고 2일 밝혔다.
이 사업은 의료기관을 이용하기 어려운 섬 지역 주민들의 의료 접근성을 높이기 위한 것으로 해양수산부의 지원을 받는다.
'어복버스 사업'은 비대면 원격진료 서비스를 통해 섬 주민들에게 정기적인 건강관리와 의료서비스를 제공하는 사업으로 복지 사각지대를 해소하는 데 초점을 두고 있다.
진도군은 관내 29개 섬의 경로당에 원격진료 시스템을 설치해 주민들이 섬을 떠나지 않고도 의료진의 진료를 받을 수 있게 할 계획이다.
해당 서비스는 진도군에 거주하는 모든 주민이 이용할 수 있으며 진도군은 이장과 어촌계장을 통해 사업 내용과 이용 방법에 대한 안내를 진행한다. 또한 이용 과정에서 발생하는 불편 사항과 개선 의견을 수렴하여 사업 운영 개선에 반영한다.
진도군 관계자는 "섬 주민들이 의료서비스를 보다 쉽게 이용하고 정기적인 건강관리를 받을 수 있도록 사업 운영에 최선을 다하겠다"며 "섬 지역의 의료와 복지 사각지대를 지속적으로 발굴해 생활 밀착형 복지서비스를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
Khyeon0424@newspim.com