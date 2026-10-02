조정식 의장, 이형일 경제부총리 접견…"경제 성장 온기 국민 삶에서도 체감돼야"

"규제 과감 개선·정부 예산안 법정기한 처리 지원"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조정식 국회의장은 2일 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 만나 경제지표 개선이 국민이 체감하는 민생경제 회복으로 이어질 수 있도록 정책 역량을 집중해달라고 당부했다.

조 의장은 이날 오후 국회 의장집무실에서 이 부총리를 접견하며 "반도체 호황과 수출 실적 개선 등에 힘입어 국회예산정책처가 올해 경제성장률을 3% 이상으로 상향 전망하는 등 우리 경제가 괄목할 만한 성장을 이루고 있어 고무적"이라고 말했다.

조 의장은 "이러한 성과가 산업 전반으로 확산되고 산업 간 격차도 완화돼 '모두의 성장'으로 이어질 수 있도록 잘 이끌어달라"고 당부했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 조정식 국회의장이 2일 여의도 국회 의장실에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관을 접견하며 발언하고 있다. 2026.10.02 jk31@newspim.com

그는 "경제지표가 개선되고 있지만 그 온기가 내수와 민생경제에 미치는 체감은 아직 충분하지 않다"며 "경제가 좋아졌다는 통계와 실적이 국민의 삶에서도 체감될 수 있도록 하는 것이 중요한 과제"라고 강조했다.

부동산 정책과 관련해서는 "그동안 여러 대책이 발표됐지만 주거 불안 해소에 충분한 성과를 내지 못하고 있다는 지적을 귀담아들을 필요가 있다"고 말했다.

그러면서 "재정경제부가 경제정책의 컨트롤타워로서 주택 공급과 대출·금융, 세제 정책을 종합적으로 조율해 투기는 억제하고 실수요자는 보호한다는 일관된 원칙을 잘 지켜달라"고 했다.

조 의장은 "정기국회 기간 경제 성장의 걸림돌이 되는 규제를 과감히 개선하고, 내년도 정부 예산안과 예산부수법안이 법정기한 내 원활히 처리될 수 있도록 국회의장으로서 최대한 지원하겠다"고 했다.

이 부총리는 "국가 성적표와 국민 가계부의 간격을 좁히고 성장의 온기를 골고루 퍼지게 해야 한다는 말씀에 크게 공감한다"며 "경제성장 기반은 계속 확고히 하는 한편 그 성과가 국민의 삶에 이어지게 양극화 완화에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

이어 "주요 경제 민생 현안이 있으면 충분히 설명 드리고 국회에서 제기되는 의견을 정책에 충실히 반영해 체감할 수 있는 성과를 만드는 데 전력을 다하겠다"며 "여러 건의 사항과 입법과제를 직접 챙기시는 것으로 아는데 정부도 발맞춰 관심을 갖도록 국회와 긴밀하게 소통하겠다"고 덧붙였다.

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