KB국민카드, 취약노인 380명에 식생활용품·반려식물 지원

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전국 20개 지역 어르신 대상…식품·생활용품 19종 전달

2011년부터 '취약노인 마음잇기' 사회공헌 활동 이어와

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 독거노인종합지원센터와 함께 전국 20개 지역 취약노인 380명에게 식생활용품과 반려식물을 전달했다고 2일 밝혔다.

이번 지원은 취약노인의 식생활 부담을 덜고 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다.

[사진=KB국민카드]

지원 물품은 잡곡밥, 전복죽, 갈비탕 등 간편식과 치약, 세탁세제 등 일상생활에 필요한 식품·생활용품 19종으로 구성됐다. 어르신들이 직접 가꾸며 정서적 위안을 얻을 수 있도록 반려식물도 함께 전달했다.

KB국민카드는 2011년부터 '취약노인 마음잇기' 사업을 통해 지역 독거노인종합지원센터가 선정한 어르신에게 계절별로 필요한 식료품과 생활용품을 지원하고 있다.

올해 어버이날에는 식품키트와 임직원이 제작한 비누꽃 카네이션을 전달했으며, 여름철에는 무더위 대비 식료품을 지원했다. 겨울철에도 혹한기에 필요한 물품을 지원할 예정이다.

KB국민카드 관계자는 "식생활용품과 반려식물이 어르신들의 건강하고 따뜻한 일상에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 계절과 생활환경에 맞춰 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com