벤츠코리아, '플러그 앤 차지' 시연…2027년 1분기 국내 도입

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠코리아가 충전 케이블 연결만으로 차량 인증과 충전을 진행하는 '플러그 앤 차지(PnC)' 서비스를 내년 1분기 국내에 도입한다.

벤츠코리아가 디 올-뉴 일렉트릭 CLA로 PnC 기술을 시연하고 있다. [사진=벤츠코리아]

메르세데스-벤츠코리아는 지난 1일 한국전기연구원 안산분원에서 열린 기후에너지환경부 주최 PnC 시연 행사에 '디 올-뉴 일렉트릭 CLA'를 제공해 기술 시연을 진행했다고 2일 밝혔다. 한국전기연구원은 전기차와 충전기의 상호운용성 시험·인증 업무를 수행하고 있다. KERI

PnC는 전기차에 충전 케이블을 연결하면 차량에 저장된 인증서를 활용해 자동으로 인증하고 충전을 시작하는 국제표준 기반 기술이다. 별도의 충전카드 태그나 애플리케이션 실행 절차를 줄일 수 있는 것이 특징이다.

벤츠코리아는 '디 올-뉴 일렉트릭 CLA'와 '디 올-뉴 일렉트릭 GLC' 등 신규 전기차를 대상으로 2027년 1분기 PnC 서비스 개시를 목표로 하고 있다.

향후 통합 충전 서비스 'MB.CHARGE Public'과 PnC를 연계해 충전 케이블 연결만으로 인증부터 충전까지 이용할 수 있도록 할 계획이다.

chanw@newspim.com