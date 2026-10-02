하나카드, CU와 '하나나라사랑카드' 군 장병 응원 이벤트

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CU 결제 시 추가 응원 기회…최다 응원 부대에 간식차 지원

신규 발급 고객 대상 최대 2만원 캐시백 혜택

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 하나은행, CU와 함께 오는 14일까지 '국군의 날, 우리 부대 응원전'을 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 하나나라사랑카드 이용 고객의 결제를 군 장병 응원과 연계한 프로모션이다. 고객은 포켓CU 앱에서 육군·해군·공군·해병대 가운데 응원하고 싶은 부대를 선택해 참여할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 하나은행, CU와 함께 오는 14일까지 '국군의 날, 우리 부대 응원전'을 진행한다고 2일 밝혔다. [사진=하나카드] 2026.10.02 yunyun@newspim.com

행사 종료 후 군종별로 가장 많은 응원을 받은 부대에는 CU 간식차가 방문해 장병들에게 간식을 제공할 예정이다.

하나나라사랑카드 이용 고객에게는 추가 응원 기회도 제공된다. 행사 기간 CU에서 포켓CU 멤버십 QR을 스캔한 뒤 하나나라사랑카드로 결제하면 결제 건당 3회의 추가 응원 기회를 받을 수 있다.

신규 발급 고객을 대상으로 한 캐시백 행사도 진행한다. CU에서 하나나라사랑카드로 1만원 이상 결제하면 1만원을 캐시백하며, 1인당 최대 2회까지 참여할 수 있어 최대 2만원을 돌려받을 수 있다.

하나카드는 이번 제휴를 계기로 군 장병들이 자주 이용하는 업종과 제휴처를 중심으로 하나나라사랑카드의 생활밀착형 혜택을 확대해 나갈 계획이다.

하나카드 관계자는 "고객이 직접 응원할 부대를 선택하고 그 결과가 간식차 지원으로 이어지는 만큼 나라사랑카드 고객과 군 장병이 함께 참여할 수 있는 행사"라며 "앞으로도 군 장병들이 일상에서 체감할 수 있는 혜택과 제휴 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com