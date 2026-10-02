전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령 "고질 민원 최소화가 정부 최대 과제"…'민원 해결 수당' 검토 제안

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령은 2일 세종서 민원 혁신보고회를 열었다
  • 반복·고질 민원은 존중과 충분한 설명으로 풀자고 했다
  • 민원 해결 수당 신설을 제안하며 공무원 보상을 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

세종서 민원 혁신 사례보고회…"민원인 존중하고 충분히 들어야"
"반복 민원에 인생 낭비…억울함 푸는 건 사람 살리는 일"
갈등조정담당관 인력 확대·표창·수당 등 처우 개선 언급

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 2일 "우리 정부의 최대 과제 중 하나는 민원을 최소화하는 것"이라며 반복·고질 민원 해소에 공직사회가 정성을 다해 달라고 공직자들에 당부했다.

이 대통령은 이날 세종에서 열린 민원 혁신 사례보고회 모두발언에서 전국의 갈등조정담당관과 민원 담당관들에게 이같이 말했다. 이 대통령은 현장 공무원의 노고에 대한 보상과 예우를 강화하겠다며 '민원 해결 수당' 신설도 제안했다.

보고회에는 중앙부처와 지방정부, 교육청의 민원·갈등 업무 담당 공무원 등 500여 명이 참석해, 특이·반복·집단민원을 해결한 현장 사례와 민원을 계기로 행정의 틀을 바꾼 제도개선 사례를 공유했다.

구체적으로는 ▲반복 민원인의 이야기를 충분히 경청하고, 설득을 통해 국민의 억울함을 푼 사례(전남광주통합특별시) ▲국가 정책사업 추진 과정에서 발생한 주민 집단민원을 적극적인 소통·조정으로 해결한 사례(국민권익위원회) ▲다수 부서가 얽힌 복합 민원을 온라인 원스톱시스템과 오프라인 민원매니저를 결합해 신속히 처리한 사례(경북 구미시) ▲전담 조직과 인력 등 기관 스스로 특이·반복·집단민원을 해결할 수 있는 대응체계를 구축한 사례(경기 화성시) ▲스타트업과 투자자들의 민원에서 구조적 문제를 발견해 표준계약서를 개선한 사례(중소벤처기업부) 등이 소개됐다.  

이 대통령은 또 민원 해결과 제도혁신에 기여한 공무원 6명에게 직접 포상을 수여하고 격려했다. 

이재명 대통령이 2일 세종에서 열린 민원 혁신 사례 보고회에서 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "존중받지 못해 충돌…충분히 듣고 진지하게 설명해야"

이 대통령은 공직자에게 가장 어려운 일로 일선 민원 창구 업무를 꼽았다. 이 대통령은 "과거 민원을 대하는 우리의 느낌은 일단 피하자, 엮이면 피곤하다는 것이었다"고 짚었다.

이 대통령은 고질 민원 대부분이 현실적으로나 법률상으로 할 수 없는 일이라고 했다. 그런데도 충돌이 계속되는 첫째 이유로 민원인이 존중받지 못한 점을 들었다.

이 대통령은 "의견이 다른데 무시를 당하면 반발한다"며 해법으로 민원인 존중, 할 말을 충분히 할 기회 보장, 진지한 검토와 설명을 제시했다. 이어 "민원 상담관과 갈등조정 담당자는 꽤 유능해야 한다"며 "여러분은 유능한 사람이라 뽑힌 것"이라고 했다.

이 대통령은 성남시장 시절 경험도 소개했다. 시장실을 개방하고 찾아온 민원인을 직접 만나 두세 시간씩 이야기를 들었더니 대화만으로도 상당 부분 문제가 풀렸다는 것이다.

해결이 안 되는 사안은 "법무법인이든 전문가 상담이든 받아서 되는 이유를 찾아오면 해 드리겠다"고 답했다고 한다. 이 대통령은 "몇 달 사이에 집단 민원이 다 사라져 시청 문을 열어놓고 아이들이 텐트를 치고 공을 차며 놀아도 아무 문제가 없는 상황이 됐다"고 회고했다.

이재명 대통령이 2일 세종에서 열린 민원 혁신 사례 보고회에서 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "반복 민원에 인생 낭비…억울함 줄이는 건 목숨 구하는 일"

이 대통령은 "연간 천수백만 건씩 민원이 발생하고 그중 상당수는 반복 민원, 이른바 고질 민원"이라고 진단했다. 같은 민원을 동사무소와 구청, 검찰청, 국민권익위원회 등에 되풀이해 내고, 두 줄짜리 형식적 회신에 반발해 공무원과 경찰관 고소로까지 번지는 악순환도 짚었다.

이 대통령은 "공무원들 입장에서 힘든 일이라는 측면도 중요하지만 더 중요한 측면이 있다"며 "평생 그러느라 인생을 낭비한다"고 안타까워했다. 그러면서 "우리도 괴롭고 공무원도 괴롭고, 비용이 들고 본인은 더 괴롭다. 이걸 어딘가에서 끊어줘야 한다"며 "억울함이 더 커지지 않게 최소화하는 것은 사람의 목숨을 구하는 일이기도 하다"고 강조했다.

이 대통령은 민원의 정책적 가치도 부각했다. 이 대통령은 "민원 내용에 우리가 해야 할 일들이 엄청 많이 들어 있다"며 "민원을 국가 정책의 보물창고라고 하는 이유"라고 설명했다.

이 대통령은 민원을 미리 찾아내는 '사전 발굴'을 시군구에 권했다. 성남시장 시절 민원을 많이 발굴한 동장과 과장, 팀장에게 승진 가점을 줬고, 연초 동 순시를 누구나 참석할 수 있는 시장 면담으로 바꿨더니 한 동에 500~700명이 모였다고 소개했다. 첫해 모은 주민 민원이 책 두 권 분량이었지만 7년째를 넘기면서 크게 줄었다고 했다.

이 대통령은 여럿이 몰려와 하는 항의와 개인이 보낸 이메일 한 통을 똑같이 취급해야 한다고도 했다. 이 대통령은 "지금은 숫자를 많이 불려 요란하게 하면 존중하고 빨리 처리해 주는데, 개인이 민원을 내거나 편지를 보내면 별로 존중받지 못한다"며 "그러니 자꾸 불필요하게 집단행동을 하게 된다"고 지적했다.

◆ 민원 해결 수당 신설 제안…"힘겨움 배려하고 보상해야" 

이 대통령은 "요즘 악성 민원이 많이 줄어들고 있다"며 "현장의 노력이 수치로 나타나고 있다"고 평가했다. 민원에 인생을 바치는 사람이 줄고 생활로 돌아가는 사람이 늘었다는 것이다.

이 대통령은 인력 확대와 표창 확대를 언급하며 "필요하면 민원 해결 수당 같은 것도 한번 만들어 보면 어떨까 싶다"고 제안했다. 이 대통령은 "수년, 어쩌면 수십 년 동안 켜켜이 쌓인 원한을 풀어야 하는데 그러려면 정말 애정이 많이 필요하다"며 "애정을 쏟는 만큼 힘든 그 힘겨움을 배려하고 보상해야겠다"고 말했다.

이 대통령은 "전국에서 가장 영향력 있는 사람은 바로 여러분 같은 공무원"이라며 "부모 모시듯, 형제자매와 자식 대하듯 진지하고 성실하게 애정을 갖고 해 주면 문제 해결을 넘어 살 만한 공동체가 될 수 있지 않을까 싶다"고 당부했다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'요트의 전설' 하지민, 남자 딩기 금메달...통산 4번째 金 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 요트의 전설 하지민(해운대구청)이 5번째 아시안게임 무대에서 4번째 금메달을 거머쥐며 관록을 증명했다. 하지민은 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기(ILCA) 결선 레이스에서 종합 1위를 차지했다. 하지민은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에 이어 아시안게임 통산 4번째 금메달을 목에 걸었다. 지난 항저우 대회에서 기상 악화로 결선이 취소되며 은메달에 머물렀던 아쉬움을 말끔히 씻어냈다. [가마고리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=하제민이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 결승을 마친 뒤 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 요트는 매 레이스에 부과된 벌점의 합산 점수가 낮은 선수가 승리하는 종목이다. 하지민은 예선부터 치열한 승부를 펼쳤다. 초반 기상 문제로 레이스가 원활하지 않았고 1차 레이스 실격 아픔을 겪기도 했다. 그러나 훌륭한 위기관리 능력을 발휘하며 총점 24점으로 예선을 1위로 통과했다. 예선 점수가 결선에 반영되는 방식 속에서 유리한 고지를 선점했다. 결선은 두 차례 레이스로 진행됐다. 결선 벌점은 예선보다 2배 무겁게 부과됐다. 하지민은 1차 레이스에서 3점을 얻으며 2위 헐리데이(홍콩)를 5점 차로 따돌렸고 2차 레이스에서 6점을 기록해 리드를 지켜냈다. 최종 종합 성적 9점을 기록하며 2위 헐리데이를 2점 차로 제치고 우승을 확정했다. 21세에 나선 첫 아시안게임부터 이번 대회까지 하지민은 출전한 5개 대회 연속으로 메달을 수확했다. 한국 아시안게임 역사상 사격 박병택의 6개 대회 연속 메달에 이어 두 번째로 대기록이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 12:41
사진
개천절 연휴 서울 곳곳 집회·마라톤·축제 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 개천절 연휴 서울 곳곳에서 대규모 집회와 마라톤대회, 축제가 잇따라 열리면서 교통 혼잡이 예상된다. 2일 경찰에 따르면 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본)는 개천절인 오는 3일 오후 1시부터 세종대로 동화면세점∼대한문 일대에서 집회를 연다. 오후 4시부터는 새문안로와 자하문로를 거쳐 신교사거리까지 행진한다. 우리공화당도 숭례문 일대에서 집회를 연 뒤 종로3가 방향으로 행진할 예정이다. 3일 오후 서울 종로구 광화문 인근에서 자유대학 주최로 개천절 반중 집회가 열리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 국민의힘은 오후 3시 숭례문∼시청역 구간에서 '민생회복·안보수호 국민행동대회'를 연다. 국민의힘이 서울 도심에서 대규모 장외집회에 나서는 것은 지난해 9월 28일 대한문 앞 집회 이후 약 1년 만이다. 시민단체 모임인 촛불행동이 오후 5시 지하철 2호선 서초역 8번 출구 인근에서 '내란청산 국민주권실현 210차 촛불대행진'을 개최한다. 개천절 연휴에는 도로를 통제하는 지역축제도 열린다. 강남권에서는 오는 3∼5일 도산대로를 중심으로 '2026 강남페스티벌'이 열린다. 이에 따라 도산공원사거리∼학동사거리 약 500m 구간은 3일 0시부터 5일 오전 5시까지 양방향 모든 차로가 통제된다. 연휴 기간 마라톤대회도 도심 곳곳에서 잇따라 열린다. 여의도에서는 일요일인 오는 4일 오전 '2026 런 유어 웨이 서울 10K 레이스'가 열린다. 여의도공원을 출발해 서강대교로 한강을 건너 돌아오는 코스다. 이에 따라 여의도 일대와 서강대교 일부, 지하철 6호선 광흥창역 부근 곳곳에서 교통이 통제된다.  서울 광화문광장에서 열린 한 마라톤대회에서 참가자들이 달리는 모습 [사진=뉴스핌DB] 같은 날 강남구 삼성1동 주민센터 앞 봉은사로 일대에서는 '제23회 강남국제평화마라톤대회'가 개최된다. 강남구는 행사장 설치와 철거를 위해 5일 0시부터 오후 6시까지 코엑스사거리∼구서울의료원사거리 약 500m 구간의 차량 통행을 제한한다. 경찰은 연휴 집회·행사장 주변 교통관리를 위해 도심권에 교통경찰 등 209명, 강남권에 753명을 배치한다. 가변차로 운영과 차량 우회 안내 등을 통해 교통 혼잡에 따른 시민 불편을 줄일 계획이다. 경찰은 가급적 지하철을 이용하고 차량 이용 시 교통정보를 미리 확인해 달라고 당부했다. 자세한 교통 상황은 서울경찰청 교통정보센터 홈페이지와 교통정보 안내 전화(02-700-5000) 등에서 확인할 수 있다. jason14@newspim.com 2026-10-02 13:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동