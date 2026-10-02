[마감시황] 코스피, 기관 순매수에 7000선 회복…코스닥은 숨 고르기

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삼성전자 보합·SK하이닉스 0.44%↑, 삼성바이오 4.51%↓

코스닥 전날 4%대 급등 후 0.11% 하락…외인 2268억 순매도

"삼성전자 잠정실적 전까지 금리 변동성이 방향성 좌우"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 2일 코스피가 기관 순매수에 힘입어 7000선을 회복했다. 반면 코스닥은 전날 4% 넘게 급등한 이후 소폭 하락하며 숨 고르기에 들어갔다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 32.39포인트(0.46%) 오른 7003.74에 거래를 마쳤다. 기관이 4104억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인과 외국인은 각각 1조8125억원, 834억원을 순매도했다.

지난 1일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

시가총액 상위 종목에서는 SK하이닉스(0.44%), SK스퀘어(0.43%), 삼성전기(1.28%), LG에너지솔루션(2.91%), KB금융(0.84%), 삼성생명(1.76%) 등이 상승했다. 반면 삼성전자우(-1.71%), 현대차(-0.72%), 삼성바이오로직스(-4.51%) 등은 하락했다. 삼성전자는 보합으로 거래를 마쳤다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 1.00포인트(0.11%) 내린 893.29에 마감했다. 개인과 기관이 각각 1323억원, 904억원 어치 사들이는 가운데 외국인은 2268억원 어치를 팔아치웠다.

코스닥 시장에서는 에코프로(4.47%), 에코프로비엠(0.87%), 레인보우로보틱스(2.39%), 심텍(4.70%), 리노공업(3.56%) 등이 올랐다. 반면 알테오젠(-2.08%), 주성엔지니어링(-1.66%), 원익IPS(-3.69%), 이오테크닉스(-5.67%), HPSP(-5.07%) 등은 약세를 나타냈다.

이경민 대신증권 연구원은 "삼성전자 잠정실적 발표 전까지 금리 변동성이 증시 방향성을 좌우할 가능성이 높다"며 "뚜렷한 이벤트가 부재한 구간에서는 대외 변수에 따라 제한적인 등락이 이어질 것"이라고 말했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 7.8원 내린 1350.6원에 주간 거래를 마쳤다.

rkgml925@newspim.com