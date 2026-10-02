수원시, KT위즈파크·NC수원터미널점 '식품안심구역' 신규 지정

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수원시 첫 직접 지정...식품의약품안전처 지정 3개소 포함 총 5개소

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 케이티(KT)위즈파크와 엔씨(NC)수원터미널점을 '식품안심구역'으로 신규 지정했다고 2일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

수원시가 식품안심구역을 직접 지정한 것은 이번이 처음이다.

식품안심구역은 음식점 등 식품접객업소가 모여 있는 일정 구역에서 업소의 3분의 2 이상이 음식점 위생 등급을 지정받은 경우 지정할 수 있다.

수원시에는 식품의약품안전처가 지정한 스타필드 수원점, 롯데쇼핑몰 수원타임빌라스, 에이케이(AK)플라자 수원 등 식품안심구역 3개소가 있다.

이번 신규 지정으로 수원시 식품안심구역은 총 5개소로 늘었다.

수원시는 두 구역을 대상으로 식품접객업소 현황과 음식점 위생 등급 지정률, 지정 제한 사유 등을 사전 검토한 뒤 구역 경계, 업소 현황, 표지판 설치 장소 등에 대한 현장 확인을 거쳐 지정을 완료했다.

신규 지정 구역에는 식품안심구역 표지판을 설치한다.

구역 내 음식점의 위생 등급 지정을 확대하고 위생 수준이 지속해서 유지되도록 관리할 계획이다.

수원시 관계자는 "수원시가 직접 지정한 첫 식품안심구역이라는 점에서 의미가 있다"며 "시민들이 안심하고 이용할 수 있는 외식 환경을 조성하고 음식점의 자율적인 위생 관리 수준을 높이겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com