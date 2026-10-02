의령군 '제5회 의령리치리치페스티벌' 개막…'가족 건강' 소원 빌기

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축제 기간 동안 군민 건강과 행복 기원

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = "가족들이 건강하게 지낼수 있도록 해주세요."

경남 의령군은 제5회 의령리치리치페스티벌이 개막한 2일 경남 의령군 솥바위 일원에는 이른 아침부터 관광객들의 발길이 이어졌다고 밝혔다.

오태완 경남 의령군수(왼쪽)와 부인 배민주 여사가 2일 솥바위 일원에 마련된 리치 소원나무 앞에서 소원패를 들어 보이고 있다. 오 군수는 소원패에 '만사형통(萬事亨通)'을 적었다.[사진=의령군]2026.10.02

오전 10시 솥바위에 직접 닿을 수 있는 부교가 열리자 관광객들은 차례로 바위에 손을 얹고 각자의 소원을 빌었다.

부산에서 온 박근효·강경숙 부부는 부교 개방 3시간 전인 오전 7시 집을 나섰다. 솥바위를 가장 먼저 만나기 위해 서둘렀고 이날 부교 첫 방문객이 됐다.

부부가 솥바위에 손을 얹고 빈 소원은 건강이었다. 박 씨 부부는 가족의 건강과 함께 국가의 안녕을 기원했다.

두 아들과 며느리는 78세 노모 권수자 씨를 모시고 솥바위를 찾았다. 권 씨는 자신의 건강보다 자녀들의 건강과 가족의 화목을 빌었다.

권 씨는 "자식들이 건강하고 화목하게 지내면 그게 제일 큰 소원"이라고 말했다. 두 아들은 "어머니가 건강하시면 그게 소원"이라고 답했다.

창원에서 온 유영숙 씨는 태어난 지 두 달 된 손주의 건강을 기원했다. 유 씨는 "손주가 아프지 않고 건강하게 잘 자랐으면 좋겠다"고 말했다.

솥바위 주변에 마련된 '리치 소원나무'에도 가족과 부모, 자녀의 건강을 바라는 소원패가 주로 걸렸다.

오태완 의령군수는 소원패에 '만사형통'을 적어 소원나무에 걸었다. 오 군수는 군민 모두의 건강과 국민의 풍요와 행복을 기원했다고 밝혔다.

이번 축제는 '부자의 감각'을 주제로 5일까지 의령군민공원과 솥바위 일원에서 열린다. 9개 구역으로 구성된 '부자1번지 주제관'을 비롯해 AI 리치 컨디션, 리치패밀리 올림픽, 리치 뱃길투어 등이 운영된다.

news2349@newspim.com