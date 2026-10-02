충남교육청 "충남 학생들, 전국과학전람회 대통령상·국무총리상 수상"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 학생들이 제72회 전국과학전람회에서 대통령상과 국무총리상을 나란히 수상했다.

충남교육청은 2일 과학기술정보통신부가 주최하고 국립중앙과학관이 주관한 전국과학전람회에서 충남과학고와 천안새샘초 학생들이 대통령상과 국무총리상을 받았다고 밝혔다.

제72회 전국과학전람회서 대통령상을 받은 충남과학고 맹민규·이수인 학생. [사진=충남교육청] 2026.10.02 gyun507@newspim.com

대통령상은 충남과학고 맹민규·이수인 학생의 '구조물의 공진 회피를 위한 외팔보의 동적 특성 연구'가 차지했다.

이 연구는 지진과 강풍, 차량 진동 등에 따른 구조물의 공진 위험을 파악하기 위해 진동에서 발생하는 음향 신호와 도플러 효과를 활용하는 방법을 분석했다. 비교적 간단한 음향 장비와 수학적 분석으로 구조물 이상 징후를 탐지할 가능성을 제시했다.

국무총리상은 천안새샘초 김연우·강동우·황춘후 학생의 '하천 외래식물의 타감작용을 활용한 생태계교란종 환삼덩굴 억제 방안 연구'가 받았다.

학생들은 구룡천에서 발견한 외래식물인 개망초와 뚱딴지의 추출물이 생태계교란종인 환삼덩굴의 발아와 생장을 억제하는 효과가 있는지를 실험했다. 연구 결과 혼합 추출물이 환삼덩굴의 발아와 새싹 성장을 억제하는 효과를 확인했다.

이병도 충남교육감은 "학생들이 일상과 지역사회에서 발견한 문제를 직접 탐구해 성과를 냈다는 데 의미가 있다"며 "학생들의 과학 탐구 활동과 교원의 연구·지도 역량 강화를 지원하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com