정점식, 주한일본대사 접견 "北 위협 고조…한일 안보 협력 강화해야"

2일 국회서 미즈시마 고이치 주한일본대사 접견

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 2일 북한의 핵·미사일 위협과 비무장지대(DMZ) 지뢰 문제 등으로 역내 안보 불확실성이 커지고 있다며 한일 간 안보 협력 강화를 강조했다.

정 원내대표는 이날 오후 국회에서 미즈시마 고이치 주한일본대사를 접견하고 "한국과 일본 양국은 가까운 이웃이자 안보·경제 분야에서 중요한 협력 파트너"라며 이같이 밝혔다.

정점식 국민의힘 원내대표[사진=뉴스핌DB]

정 원내대표는 "북한의 계속되는 핵 위협과 미사일 도발, 러시아·우크라이나 전쟁 참전, 최근 북한의 DMZ 지뢰 도발까지 일어나면서 역내 안보 불확실성이 커지고 있다"며 "한일 간, 나아가 한미일 3국 간 긴밀한 소통이 어느 때보다 중요하고 긴요한 시점"이라고 말했다.

그는 "최근 한일 정상회담 이후 양국 간 고위급 교류가 활발히 이어지고 있다"며 "양국 국민 간 인적 교류는 코로나 사태 이전 수준을 회복한 것은 물론 역대 최고 수준으로 확대되고 있다"고 했다.

이어 "전임 정부 시절 양국 관계를 정상화한 기조가 유지되고 있다는 점에 대해서는 다행스럽게 생각한다"며 "한일 관계가 정권에 따라 흔들리지 않고 안정적으로 발전해 나가는 게 중요하다고 생각한다"고 밝혔다.

정 원내대표는 "앞으로도 양국이 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 긴밀한 소통을 이어가면서 한일 관계를 안정적으로 발전시켜 나가길 기대한다"고 말했다. 아울러 "양국 간 의회외교는 전통이 깊다"며 "정당 간 교류도 확대했으면 좋겠다"고 덧붙였다.

미즈시마 고이치 주한일본대사는 "지금 일본과 한국을 둘러싼 국제 정세는 점점 어려워지고 있다"며 "이러한 상황에서 민주주의, 시장경제, 법의 지배와 같은 공통의 가치를 공유하는 일본과 한국이 서로 파트너로서 국제적 과제에 함께 노력해야 한다고 생각한다"고 말했다.

이어 "현재 양국 간 셔틀외교가 잘 진행되고 있고 이에 따라 여러 차원에서 의사소통도 잘 이뤄지고 있다는 점을 기쁘게 생각한다"며 "이러한 흐름이 멈추지 않도록 지원해야 한다. 앞으로 한일 관계가 미래지향적이고 안정적으로 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com