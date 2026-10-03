"기다리면 공짜"에도 17만명 몰려…아이온2, 유료 선행접속 통했다

스팀 최고 동시접속 17만명…글로벌 매출 1위 올라

24.99달러 파운더스 팩에도 구매…멤버십 혜택도 한몫

친구·길드와 함께 출발…MMORPG 특유 수요도 작용

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 오는 5일 무료 정식 출시를 앞둔 엔씨소프트의 '아이온2'에 유료 선행접속 단계부터 17만명이 넘는 이용자가 몰렸다. 최소 24.99달러를 내야 닷새 먼저 플레이할 수 있지만 스팀 글로벌 매출 1위까지 오르며 예상보다 강한 구매 수요를 보여줬다. 멤버십 혜택으로 체감 부담을 낮춘 데다 친구·길드와 함께 출발하려는 다중접속역할수행게임(MMORPG) 특유의 이용 행태가 맞물린 결과로 풀이된다.

아이온2 [사진= 엔씨]

◆ 기다리면 무료인데…5일 먼저 하려 지갑 열었다

3일 게임업계에 따르면 아이온2는 글로벌 선행접속을 시작한 지난달 30일 스팀 최고 동시접속자 17만1530명을 기록했다. 정식 출시 전에는 파운더스 팩을 구매해야 게임에 접속할 수 있다는 점을 감안하면 유료 선행접속 단계부터 상당한 이용자를 확보한 것이다.

판매 성과도 뒤따랐다. 엔씨에 따르면 아이온2는 얼리 액세스 시작과 함께 스팀 매출 기준 '톱 셀러(Top Sellers)' 글로벌 1위에 올랐다. 미국과 프랑스, 독일, 스페인, 브라질 등 12개 국가에서도 매출 1위를 기록했다. 출시 전 위시리스트 등록 수도 130만건을 넘어섰다.

엔씨가 판매 중인 파운더스 팩은 스탠더드 24.99달러, 디럭스 49.99달러, 얼티밋 99.99달러 등 세 종류다. 세 상품 모두 5일 선행접속을 지원하며 30일 멤버십과 게임 내 아이템 등이 함께 제공된다. 고가 상품에는 추가 외형 아이템 등이 포함된다. 선행접속만을 위해 24.99달러를 지불한다고 단정할 수는 없지만, 모든 상품에 '5일 먼저 플레이할 권리'가 공통 혜택으로 들어간 셈이다.

아이온2의 스팀 최고 동시접속자 수가 17만1530명을 기록한 모습. [사진=SteamDB 갈무리]

◆ 멤버십으로 낮춘 부담…친구·길드 따라 '함께 먼저'

파운더스 팩이 공개됐을 당시 해외 이용자들의 반응은 마냥 긍정적이지 않았다. 특히 상품 자체를 구매하겠다는 이용자들 사이에서도 MMORPG에 유료 선행접속을 도입하는 방식에는 거부감을 드러내는 반응이 적지 않았다.

아이온2 스팀 공식 파운더스 팩 공개 게시물에는 "5일 선행접속을 팩에서 빼달라"며 선행접속 도입 자체를 부정적으로 평가하는 댓글이 올라왔다. 다른 스팀 토론에서도 "파운더스 팩을 구매할 수는 있지만 선행접속은 끔찍하다"는 반응이 이어졌다.

선행접속 서버의 이용자 구성에 대한 우려도 제기됐다. 파운더스 팩 구매자들이 먼저 입장하는 별도 서버가 운영되는 만큼, 초기부터 고액 결제 이용자들이 특정 서버에 집중될 수 있다는 지적이다. 실제 한 이용자는 최고가 파운더스 팩을 이미 구매했음에도 선행접속 서버에 고액 결제 이용자가 몰릴 가능성을 우려하며 정식 출시 서버에서 시작하는 방안까지 고민하고 있다고 밝혔다.

그럼에도 스팀에서만 최고 동시접속자 17만명 이상을 기록했다. 다른 플레이어보다 먼저 캐릭터를 성장시키거나 길드를 구성하고, 출시 초기 커뮤니티에 합류하려는 수요가 구매 유인으로 작용한 것으로 풀이된다.

엔씨는 지난 8월 모든 파운더스 팩에 30일 멤버십을 추가했다. 멤버십 이용자는 원격 창고 등 일부 편의·경제 기능을 이용할 수 있다. 30일 멤버십이 별도 판매 기준 14.99달러인 데다 게임 내 아이템까지 함께 제공되는 만큼, 이용자 입장에서는 24.99달러 전액을 선행접속 비용으로 지불하는 구조는 아니다. 실제 해외 커뮤니티에서도 멤버십 이용을 전제로 파운더스 팩의 가격을 계산하는 이용자들이 확인된다.

MMORPG 특유의 커뮤니티 구조도 선행접속 수요를 키운 요인으로 볼 수 있다. 친구나 길드원들과 같은 서버에서 게임을 시작하려는 이용자에게는 선행접속 여부가 개인의 선택에 그치지 않기 때문이다. 실제 해외 커뮤니티에서도 친구들과 어느 서버에서 시작할지를 두고 선행접속 구매 여부를 고민하는 이용자들의 반응이 나타났다.

엔씨 관계자는 "파운더스 팩을 구매한 이용자는 아트레이아 세계를 미리 경험해볼 수 있다"며 "글로벌 출시에 앞서 성원을 보내준 이용자에게 감사의 의미로 마련한 기간"이라고 전했다. 이어 "정식 출시 이후 합류하는 이용자와의 형평성 문제가 발생하지 않도록 조치했다"고 말했다.

flurry327@newspim.com