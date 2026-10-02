아림1004운동본부, 거창한마당 대축제서 기부 참여 홍보

AI 핵심 요약beta
- 거창군 아림1004운동본부가 2일 축제장에서 홍보활동을 했다.
- 운영위원들은 군민에게 리플릿과 물품을 나눠 기부참여를 알렸다.
- 1004원 나눔운동은 이웃을 돕는 민간주도 기부사업이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 축제장을 찾은 군민들에게 이웃을 돕는 작은 실천을 알리는 자리가 마련됐다.
경남 거창군 아림1004운동본부는 2일 거창스포츠파크에서 열린 거창한마당 대축제 현장에서 아림1004운동 홍보 활동을 벌였다고 밝혔다.
아림1004운동본부 운영위원들은 거창평생학습축제장을 찾은 군민들에게 안내 리플릿과 홍보물품을 나눠주며 기부 참여 방법을 알렸다.
아림1004운동은 군민 한 사람이 1004원씩 기부해 지역의 어려운 이웃을 돕는 민간 주도형 나눔 운동이다. 소액 기부를 바탕으로 많은 군민의 참여를 이끌자는 취지로 2011년 시작됐다.
모금액은 복지 사각지대에 놓인 이웃을 지원하는 데 사용된다. 최근에는 신규 기부자들의 참여도 이어지고 있다.
강택섭 아림1004운동본부장은 "아림1004운동은 군민의 작은 관심이 모여 희망을 만드는 거창의 따뜻한 등불"이라며 "10월 말 아림1004의 날 기념행사를 열어 나눔을 실천한 군민들에게 감사의 뜻을 전할 예정"이라고 말했다.
yun0114@newspim.com