광명시 '대한민국 도시·지역혁신대상' 공공부문 대상 2년 연속 수상

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박승원 시장 "시민 삶의 일상적 기본 살피는 체감형 도시재생 지속 추진"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 시민 삶의 기본권과 일상 편의에 초점을 맞춘 도시재생 정책의 우수성을 인정받아 국토교통부 주관 '2026 대한민국 도시·지역혁신대상'에서 공공부문 생활편의 분야 대상(행정안전부 장관상)을 수상했다고 2일 밝혔다.

박승원 광명시장이 2일 시장실에서 도시재생과 직원들과 '2026 대한민국 도시·지역혁신대상' 공공부문 생활편의 분야 대상 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

이로써 광명시는 지난해 도시환경·경관 분야 대상에 이어 2년 연속으로 국토교통부 우수 지자체에 선정되는 영예를 안았다.

이번 수상은 노후 공간의 단순 정비를 넘어 도시재생사업에 '기본사회' 정책 기조를 성공적으로 녹여내 시민들의 주거·돌봄·문화 등 삶의 질을 실질적으로 높인 공로를 인정받은 결과다.

광명시는 범죄예방환경설계(CPTED)를 도입한 '늘빛안심길'을 조성해 골목 안전을 대폭 강화하고 노후 주택 집수리 지원 및 골목 환경 개선 사업을 추진해 주거 안정을 도모했다.

또한 돌봄과 커뮤니티 기능을 결합한 '어울리기 행복센터'와 '어울리기 문화발전소'를 개소해 시민들이 집 가까이서 다양한 문화·복지 혜택을 누릴 수 있도록 구축했다. 방치되었던 유휴부지는 주민들을 위한 녹지 쉼터인 '늘빛하늘정원'으로 탈바꿈시켰다.

특히 사업 완료 후에도 자립적 운영이 가능하도록 '무지개 마을관리사회적협동조합' 등 주민 주도 조직을 육성하고 전국 최초 수준의 '도시재생 사후관리 조례'를 제정해 지속 가능한 도시재생의 관리 틀을 구축한 점이 심사위원들의 높은 평가를 받았다.

박승원 광명시장은 "도시재생의 진정한 성패는 시민이 매일 접하는 일상의 기본적 권리를 얼마나 충실히 보장하느냐에 달려 있다"며 "앞으로도 시민 삶의 변화를 체감할 수 있는 광명형 도시재생 정책을 지속해서 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com