과천시 '지역에너지계획 수립 용역' 최종보고회 개최

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신계용 시장 "도시 성장 속 재생에너지 확대...탄소중립 실현 기반 다질 것"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 1일 시청 제1회의실에서 '과천시 지역에너지계획 수립 용역' 최종보고회를 개최하고 2030 탄소중립 실현을 위한 구체적인 실행 방안을 다각도로 논의했다고 2일 밝혔다.

지역에너지계획 수립 용역 최종보고회. [사진=과천시]

시에 따르면 이날 보고회에는 신계용 과천시장을 비롯해 과천시의회 의원, 관련 부서장, 과천도시공사 관계자, 자문위원 등이 참석해 머리를 맞댔다.

과천시는 지난해 수립한 탄소중립 기본계획을 통해 2030년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 45.1% 감축하겠다는 목표를 제시한 바 있다. 이번 지역에너지계획은 3기 신도시 등 대규모 도시개발에 따른 인구 및 건축물 증가로 에너지 수요 급증이 예상됨에 따라 에너지 소비를 줄이고 재생에너지 생산을 늘리기 위한 구체적 로드맵을 구축하기 위해 추진됐다.

용역사는 보고회에서 2030년 전력 소비량 대비 재생에너지 보급률 10% 달성을 핵심 목표로 제안했다.

주요 실천 과제로는 ▲공영주차장 태양광 발전설비 설치 ▲신축 건축물 에너지 성능 강화 ▲기존 건축물 에너지 효율 개선 ▲공동주택 에너지 관리 고도화 ▲시민 참여형 재생에너지 사업 확대 등이 제시됐다.

시는 이날 논의된 자문위원과 관계 부서의 의견을 적극 검토해 계획을 최종 확정하고 추진 가능한 과제부터 시청 관련 부서 및 관계 기관과 협의해 순차적으로 실행에 옮길 예정이다. 아울러 이번 지역에너지계획 성과를 내년도 탄소중립 기본계획 보완에 반영해 온실가스 감축 이행력을 높일 계획이다.

신계용 과천시장은 "3기 신도시 등 도시가 빠르게 성장하는 과정에서도 지속 가능한 탄소중립 목표를 완수하기 위해서는 에너지의 효율적 사용과 재생에너지 생산 확대가 필수적"이라며 "이번 계획이 과천시의 탄소중립 비전을 구체적인 정책과 사업으로 연계하는 든든한 밑거름이 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com