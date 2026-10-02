남원시, '흥부제' 선행인증·영수증 이벤트 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9~11일 축제서 선행인증 엽전 1~5개 지급…총 1만개 한정

지역 업소 3만원 이상 이용 영수증 제출…즉석 선물 추첨

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 제34회 흥부제를 찾는 시민과 관광객에게 선행 실천과 지역 상권 이용에 따른 축제 혜택을 제공하는 선행인증·영수증 이벤트를 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 흥부제의 핵심 가치인 우애, 나눔, 보은, 행운을 직접 경험하도록 마련됐다. 일상 속 선행을 축제장에서 사용할 수 있는 엽전으로 연결하고 지역 업소 이용객에게 선물 당첨 기회를 제공한다.

남원흥부제 선행인증·영수증 이벤트 안내 포스터[사진=남원시] 2026.10.02 lbs0964@newspim.com

선행인증 이벤트는 축제 개막에 앞서 흥부제 홈페이지에 접속하거나 QR코드를 스캔해 참여할 수 있다. 자신의 선행 실천 내용을 등록하면 AI 분석 등을 활용해 인증 내용을 확인하고 결과에 따라 행사 전용 엽전 1~5개를 지급한다.

인증을 마친 참여자는 축제 기간 행사장 내 엽전교환소에서 인증 결과를 확인받고 실물 엽전을 수령하면 된다.

엽전은 1개당 1000원 상당으로 축제장 내 지정 먹거리·농특산물 판매처와 체험 프로그램 등에서 사용할 수 있다. 총 1만개를 지급하는 선착순 이벤트로 수량이 소진되면 개막 전에도 조기 종료될 수 있다. 동일인의 중복 참여는 제한된다.

지역 상권 이용객을 위한 영수증 이벤트도 진행한다. 남원시 관내 업소에서 3만원 이상 이용한 영수증을 행사장 접수처에 제출하면 스크래치복권을 받을 수 있다. 당첨 결과에 따라 현장에서 선물을 제공한다.

참여자들은 선행인증으로 우애, 나눔, 보은을 실천하고 영수증 이벤트를 통해 선물 당첨의 행운도 기대할 수 있다. 시는 두 이벤트가 시민과 관광객의 축제 참여를 확대하고 지역 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

제34회 흥부제는 오는 9일부터 11일까지 광한루원, 요천둔치, 원도심 일원에서 열린다. 흥부의 우애, 나눔, 보은, 행운을 주제로 다양한 공연과 가족 체험 프로그램을 선보일 예정이다.

lbs0964@newspim.com