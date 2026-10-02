전북교육청, 6~8일 '학교 예술교육 대축제' 개최…6700여명 참여

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112개교 178개 팀 참여…오케스트라·예술동아리 공연과 미술체험 운영

매일 오후 2~5시 4개 공연장 무대…20개 체험부스·57개 미술팀 참여

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 오는 6일부터 8일까지 한국소리문화의전당에서 학생들이 학교에서 갈고닦은 예술적 역량을 선보이는 '2026 전북학교 예술교육 대축제'를 연다고 2일 밝혔다.

이번 축제에는 도내 예술동아리 및 학생오케스트라 운영학교 112개교, 178개 팀이 참여한다. 참가 학생 약 4300명과 관람 학생 약 2400명 등 총 6700여 명이 예술을 통해 소통하고 다양한 공연과 체험을 함께한다.

예술교육대축제 포스터[사진=전북교육청] 2026.10.02 lbs0964@newspim.com

공연은 행사 기간 매일 오후 2시부터 5시까지 한국소리문화의전당 모악당, 연지홀, 명인홀, 야외무대에서 진행된다.

관현악, 관악, 현악, 국악 등 오케스트라 52개 팀과 락밴드, 합창, 국악, 악기연주, 연극, 뮤지컬 등 학생 예술동아리 69개 팀이 무대에 올라 그동안 익힌 실력을 선보인다.

모악당에서는 대규모 오케스트라 공연을 중심으로 한 웅장한 무대가 펼쳐지며 연지홀에서는 오케스트라와 합창 공연이 관객과 만난다. 명인홀에서는 실내악, 국악, 앙상블, 뮤지컬, 연극 등 다양한 공연이 이어진다.

야외무대에서는 락밴드, 사물놀이, 대취타, 댄스 등 학생들의 끼와 열정을 보여주는 공연이 마련된다.

놀이마당에서는 축제 기간 오후 1시부터 5시까지 20개의 야외 체험부스를 운영한다. 미술 분야 57개 팀도 3일간 전시와 체험 프로그램을 진행해 관람객들이 직접 보고 만들며 예술을 경험할 수 있도록 한다.

공연과 미술 체험부스는 모두 무료로 운영되며 학생, 학부모, 교직원, 지역주민 등 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

천호성 교육감은 "예술은 학생들이 자신의 생각과 감정을 자유롭게 표현하고 다른 사람과 소통하며 함께 성장하도록 돕는 소중한 교육"이라며 "이번 대축제가 학생들이 예술의 즐거움을 나누고 서로의 꿈과 재능을 응원하는 축제의 장이 되길 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 모든 학생이 학교 일상에서 다양한 예술을 경험하고 자신의 소질과 재능을 발견할 수 있도록 '1학생 1예술' 교육을 내실 있게 지원하겠다"고 덧붙였다.

lbs0964@newspim.com