전주시, 효자노인복지관 개관 준비…주민 의견 반영

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내년 1월 개관·3월 프로그램 운영…2차례 설명회서 이용 수요 청취

복권기금 27억3100만원 지원 복합복지관…돌봄·가족·노인시설 집적

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 내년 1월 문을 여는 효자노인복지관의 운영계획에 이용자 의견을 반영하기 위해 2일 완산구 효자3동 서곡두산아파트 경로당에서 추가 주민설명회를 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 설명회는 지역 노인들을 직접 찾아가 복지관 시설과 주요 기능, 운영 방향을 안내하고 이용 및 프로그램 운영에 관한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 시는 앞서 지난달 23일 효자5동 주민센터에서 첫 번째 설명회를 열었다.

전주시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.10.02 lbs0964@newspim.com

이날 시는 복지관의 시설과 공간 구성, 건강·여가·교육 등 주요 복지서비스, 민간위탁 운영 방향, 수탁기관 선정과 개관 준비 일정을 설명했다. 질의응답을 통해 향후 운영에 대한 주민들의 궁금증도 해소했다.

첫 설명회에서 수렴한 의견을 공유하고 서곡두산아파트 경로당 이용 노인들이 희망하는 프로그램, 복지관 이용 시 중요하게 생각하는 사항, 경로식당 운영 등에 대한 의견을 추가로 들었다.

지난달 첫 설명회에서는 건강 증진과 평생교육, 문화·여가와 사회참여 프로그램에 대한 의견이 나왔다. 이용 편의와 시설 환경, 경로식당의 식단, 이용시간, 이용료 등 실제 이용과 밀접한 사항도 제시됐다.

시는 두 차례 설명회에서 나온 의견을 종합 검토해 세부 운영계획을 수립할 예정이다. 수탁기관 선정 이후 프로그램 구성과 시설 운영에도 반영할 계획이다.

효자노인복지관은 완산구 우전로 227에 새로 건립된 전주효자어울림복합복지관의 지하 2층부터 지상 2층까지 사용한다. 내년 1월 개관하고 준비기간을 거쳐 3월부터 프로그램을 본격 운영한다.

시설에는 사무실, 상담실, 프로그램실, 건강증진실, 물리치료실, 체력단련실, 당구장, 탁구장, 컴퓨터실, 경로식당, 카페 등이 들어선다.

시는 노인복지 분야의 전문성과 운영 경험을 갖춘 사회복지법인 또는 비영리법인을 대상으로 공개 모집과 심사를 거쳐 수탁기관을 선정한다. 이후 협약 체결, 시설·기자재 구축, 인계·인수 등 개관 준비를 추진할 방침이다.

이혜숙 전주시 노인복지과장은 "효자노인복지관이 지역 어르신들이 건강을 챙기고 배우며 이웃과 소통하는 생활 속 복지공간이 되기 위해서는 실제 이용자인 주민들의 목소리를 듣는 것이 무엇보다 중요하다"며 "두 차례 주민설명회에서 제시된 의견을 세심하게 검토해 개관 준비와 향후 운영에 적극 반영하겠다"고 말했다.

전주효자어울림복합복지관은 두 차례에 걸쳐 총 27억3100만원의 복권기금을 지원받아 조성됐다. 효자노인복지관, 다함께돌봄센터, 가족센터, 시니어클럽이 함께하는 복합복지공간으로 운영될 예정이다.

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