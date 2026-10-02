전주시, 비빔밥축제 개막…덕진공원서 세계 음식문화 교류

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2~4일 3일간 팔도·세계 비빔거리 운영…미식 체험 확대

한옥마을~덕진공원 셔틀 운행…공연·가족 체험행사 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 전주비빔밥과 국내외 음식문화를 함께 즐기는 '2026 전주비빔밥축제'를 2일부터 4일까지 3일간 덕진공원 일원에서 개최한다고 2일 밝혔다.

올해 축제는 유네스코 음식창의도시 전주의 정체성과 전주비빔밥의 문화적 가치를 알리는 데 초점을 맞췄다. 비빔밥을 맛보는 데서 나아가 비빔문화를 직접 체험하고 지역과 세계의 음식문화를 함께 즐기는 미식문화 축제로 마련됐다.

'2026 전주비빔밥축제' 홍보 포스터[사진=전주시] 2026.10.02 lbs0964@newspim.com

'유네스코 창의도시 홍보존'과 '전주음식 홍보관'에서는 전주의 음식문화와 미식자원을 소개한다. 음식창의도시 간 교류 프로그램을 통해 각 도시의 독창적인 식문화와 향토 식재료도 공유한다.

전주비빔밥과 전국 각 지역의 특색 있는 비빔밥을 만나는 '팔도 비빔거리', 세계 각국의 비빔음식을 선보이는 '세계 비빔거리'도 운영한다. 이를 통해 '비빔'으로 대표되는 전주의 음식문화를 전국과 세계로 넓혀 알릴 계획이다.

대표 프로그램인 '대형 비빔밥 퍼포먼스'는 시민과 관광객이 함께 참여해 전주비빔밥의 핵심 가치인 '비비고 나누는 문화'를 나누는 자리다. 준비 과정부터 시민 참여를 확대해 함께 만들고 즐기는 참여형 축제의 의미를 더했다.

올해는 축제 무대를 덕진공원으로 옮겼다. 전주를 대표하는 도심 휴식공간의 수변공간과 자연경관을 활용해 쾌적한 축제 환경을 조성하고 시민들의 접근성을 높였다.

한옥마을과 덕진공원을 연결하는 셔틀도 운영한다. 전주를 찾은 관광객이 한옥마을에서 축제장까지 편리하게 이동하고 다양한 관광자원을 함께 경험할 수 있도록 마련했다.

시는 셔틀 운행을 통해 한옥마을 중심의 관광 흐름을 덕진공원까지 연결할 계획이다. '한옥마을 관광–비빔밥축제 체험–덕진공원 관광'으로 이어지는 동선을 제공해 관광객의 방문 범위를 넓힌다는 구상이다.

비빔밥을 소재로 한 퍼레이드와 비빔밥 댄스파티도 마련된다. 가족 단위 관광객을 위한 체험행사, 스탬프투어, 비빔프렌즈 팝업스토어 등 남녀노소 함께 즐길 수 있는 프로그램도 운영한다.

이성순 전주시 문화체육관광국장은 "앞으로도 전주비빔밥과 비빔문화를 전승·체험·홍보하는 대표 플랫폼으로 축제를 발전시키고, 유네스코 음식창의도시 간 교류와 세계 각국의 음식문화 교류를 확대해 전주비빔밥축제를 세계인이 함께 즐기는 글로벌 미식문화축제로 키워나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com