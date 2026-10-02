익산시, 석재문화 체험축제 '돌돌잔치' 개최…가족 즐길거리 확대

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10~11일 석제품전시홍보관서 제28회 산업전…채석장·중장비 체험

10일 전국공기게임대회 개최…돌 소재 만들기·공연 프로그램 운영

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 석재산업 현장과 돌을 활용한 놀이·문화를 체험하는 '2026 제28회 전국돌문화산업전-아이(I)돌돌잔치'를 오는 10~11일 황등면 익산석제품전시홍보관 일원에서 연다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 익산의 대표 산업인 석재산업의 가치와 우수성을 알리고 시민과 관광객이 다양한 문화·체험을 통해 석재문화를 친숙하게 접하도록 마련됐다.

'2026 제28회 전국돌문화산업전-아이(I)돌돌잔치' 홍보 포스터[사진=익산시] 2026.10.02 lbs0964@newspim.com

올해는 '아이(I)돌돌잔치'를 주제로 석제품 전시, 채석장 투어, 중장비 체험, 돌을 활용한 만들기, 공연 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 프로그램을 운영한다.

채석장 투어에서는 익산 석재산업 현장을 가까이에서 둘러볼 수 있다. 중장비 체험은 돌이 채굴되고 다뤄지는 과정을 색다르게 경험하는 기회를 제공한다.

돌멩이를 활용한 다육이 심기, 포토카드 키링 만들기, 소원돌멩이 카드 등 체험 프로그램도 마련된다. 버블쇼, 샌드아트, 돌돌가요제 등 공연과 참여 행사도 축제의 재미를 더한다.

올해는 전통놀이인 공기놀이가 새로운 즐길거리로 추가된다. 10일에는 ㈔대한공기게임협회가 주관하는 전국공기게임대회가 열려 전국에서 모인 참가자들이 실력을 겨룬다.

대회는 세대를 아우르는 공기놀이를 함께 즐기며 가족과 방문객이 어울리는 자리로 꾸며질 예정이다.

조우영 익산시 지역전통산업과장은 "돌돌잔치는 익산의 대표 산업인 석재산업을 시민과 관광객이 쉽고 재미있게 경험할 수 있는 축제"라며 "채석장 투어와 전국공기게임대회를 비롯한 다양한 프로그램을 즐기며 익산만의 특별한 매력을 만나보시길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com