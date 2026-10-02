익산시, 전북 청년창업박람회 참여…기업 판로·교류 확대

20~21일 전주 한옥마을서 제3회 박람회…제품 전시·판매

11월까지 추진하는 창업 페스타 연계…지원 정책·성과 홍보

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 청년창업기업의 판로를 넓히고 창업가 간 교류를 활성화하기 위해 오는 20~21일 전주 한옥마을 일원에서 열리는 '제3회 전북 청년 창업 박람회'에 참여한다고 2일 밝혔다.

이번 박람회는 전북특별자치도가 11월까지 추진하는 '2026 J-스타트업 페스타'의 세 번째 단계인 '성장' 프로그램이다. 제품 전시·홍보, 라이브커머스, 창업상담과 함께 창업가, 투자사, 지원기관 간 교류 프로그램이 진행된다.

익산시가 전주서 열리는 '제3회 전북 청년 창업 박람회'에 참여키로 했다[사진=익산시] 2026.10.02 lbs0964@newspim.com

시는 별도 홍보 공간에서 청년 창업 지원 정책과 그동안의 성과를 소개한다. 청년이 지역에 머물며 창업하고 성장할 수 있는 도시 환경을 조성해 온 노력도 알려 청년친화도시로서의 면모를 부각할 계획이다.

익산에서 성장한 청년창업기업들도 박람회에 참여한다. '익산형 청년창업 위드로컬 지원사업', '익산형 청년창업 액셀러레이팅 지원사업' 등에 참여한 기업들은 시제품을 전시하고 관람객을 대상으로 판매한다.

시는 이번 박람회가 청년창업기업의 시장 반응 확인과 판로 확대, 브랜드 인지도 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 기업들이 소비자에게 제품을 직접 소개하고 투자사, 지원기관과 협력 기회를 넓히는 자리도 마련된다.

익산에서 창업해 성장한 선배 창업가와 후배 청년 창업가가 함께하는 토크콘서트도 열린다. 선배 창업가들은 창업 과정의 시행착오와 성공 노하우를 공유하고 참석자들과 자유롭게 의견을 나눌 예정이다.

유은미 익산시 청년일자리과장은 "이번 박람회는 익산 청년창업기업의 우수한 제품과 역량을 알리고 협력 기회를 넓히는 계기가 될 것"이라며 "청년이 살고 싶고 머물고 싶은 청년친화도시 익산을 만들기 위해 지역에서 창업에 도전하고 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 지속해서 만들어가겠다"고 말했다.

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