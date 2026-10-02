울산시, 도시 침수 방재 기준 50년 빈도 상향…4개 구 도시지역 적용

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1시간 강우량 86㎜에서 101㎜로 조정

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 과거 기준을 웃도는 폭우가 이어지면서 울산의 도시 침수 대응 기준도 높아졌다.

울산시는 2일 도시 침수 피해를 줄이기 위해 방재성능목표를 30년 빈도에서 50년 빈도 강우량 기준으로 상향하고 공고한다고 밝혔다.

울산시가 최근 기후변화로 인해 극한 강우가 빈번해지자 도시 침수 피해를 막기 위해 방재성능목표를 상향 설정하고 10월 2일자로 공고에 들어간다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.13

방재성능목표는 도시지역 배수시설이 통합적으로 대응할 수 있도록 정한 기준 강우량이다. 재해예방 정책과 방재시설 정비, 도시계획 등에 활용된다.

새 기준은 1시간 101㎜, 2시간 147㎜, 3시간 178㎜다. 기존 기준인 1시간 86㎜, 2시간 123㎜, 3시간 150㎜보다 각각 15㎜, 24㎜, 28㎜ 높아졌다.

적용 대상은 중구·남구·동구·북구의 도시지역이다. 울산시는 행정안전부가 지역별 방재성능목표 기준 강우량을 30년 빈도에서 50년 빈도로 상향 통보한 데 따라 기준을 변경했다.

최근 극한강우가 기존 방재성능목표를 웃도는 사례가 늘고 장래 확률강우량도 증가할 것으로 예상되면서 기준 강화가 필요하다는 게 울산시 설명이다.

실제 지난 8월 30일 동구에서는 60분 최대 강수량 99㎜가 관측됐다. 이는 종전 기록인 2014년 8월 25일 73.5㎜를 넘어선 수치다.

변경된 기준은 도시계획과 개발사업의 재해영향평가를 비롯해 자연재해위험개선지구 사업, 풍수해생활권 종합정비사업, 지역 단위 침수예방사업 등에 적용된다.

기존 방재시설의 홍수 처리능력과 내수침수 대응능력을 평가하는 기준으로도 활용된다. 성능이 부족한 지역에는 시설 신설·증설·확장, 배수체계 개선, 우수유출저감시설과 고지배수로 설치 등 대책을 마련한다.

적용 시설은 하수관로, 유수지, 저류지, 소하천 제방, 배수펌프장, 빗물펌프장, 하수저류시설, 배수로, 길도랑, 우수유출저감시설, 고지배수로 등이다.

시는 시 누리집에 방재성능목표를 공표하고 공표일 이후부터 적용할 예정이다. 5년 뒤 타당성을 재검토해 필요한 경우 기준을 조정할 방침이다.

psj9449@newspim.com