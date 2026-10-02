경남도, 겨울철 가축전염병 특별방역 돌입…내년 2월까지 24시간 비상체계

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대형 산란계 농장·구제역 취약농가 관리 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 겨울철 철새 이동과 축산차량 운행이 늘면서 가축전염병 방역에 비상이 걸렸다.

경남도는 겨울철 고병원성 조류인플루엔자(AI)와 구제역 발생에 대비해 내년 2월 28일까지 5개월간 특별방역대책기간을 운영한다고 2일 밝혔다.

도는 이 기간 24시간 비상방역체계를 가동하고 철새도래지와 대형 산란계 농장에 대한 관리, 구제역 백신접종 점검을 강화한다. 농림축산식품부와 시군, 관계기관 간 방역상황도 상시 공유한다.

축산농가 입구 소독시설[사진=경남도] 2026.10.02

올해 1월부터 8월까지 해외 야생조류의 고병원성 AI 발생 건수는 지난해 같은 기간보다 106% 증가했다. 지난 겨울 전국 가금농가에서 발생한 AI 62건 가운데 절반은 산란계 농장에서 발생했다.

도는 철새를 통한 바이러스 유입을 막기 위해 도내 철새도래지 8곳의 예찰을 강화한다. 축산차량은 10개소 14개 지점에서 출입을 통제한다.

가금농가는 입식 전 자체점검을 실시하고 입식 7일 전까지 사전 신고해야 한다. 육계와 오리 농가는 출하 후 14일간 입식이 제한된다. 고위험지역 내 오리농장에 대해서는 사육제한도 시행한다.

대규모 산란계 농장에 대한 관리도 강화한다. 사육 규모가 10만 마리 이상인 농장 27곳에는 주 1회 자율점검제를 도입한다. 20만 마리 이상 농장에는 무인통제초소를 시범 설치한다.

백신접종반과 상·하차반 등 외부 인력은 농장 출입 전 국가가축방역통합시스템에 사전 등록해야 한다. 도는 사람과 차량을 통한 바이러스 유입을 차단한다는 방침이다.

구제역 방역은 백신접종 누락 방지와 고위험지역 관리에 초점을 맞춘다. 올해 국내에서는 인천과 경기, 경북 등에서 구제역 13건이 발생했다. 경남은 2014년 이후 구제역이 발생하지 않았지만, 백신접종이 미흡한 농가를 중심으로 기존 O형 바이러스 발생이 이어지고 있다.

중국과 몽골에서 국내에 발생하지 않은 SAT1형 구제역이 확인된 만큼 신규 유형 유입에도 대비한다.

도는 소와 염소 일제접종 이후 국가가축방역통합시스템을 통해 접종이 누락된 유예 개체를 확인하고 보강접종을 실시한다. 항체양성률이 낮거나 백신 구매량이 적은 농가도 집중 관리한다.

김해와 고성 등 고위험지역의 전화예찰은 월 1회에서 주 1회로 확대한다. 도축장과 집유장 등 축산관계시설의 환경검사도 강화한다.

축산차량을 통한 구제역 전파를 차단하기 위해 소·돼지 분뇨의 경남권역 밖 이동도 제한한다.

도는 방역대책상황실을 중심으로 24시간 비상상황 관리체계를 유지한다. 의심축 신고가 접수되면 신속히 대응할 수 있도록 관계기관 간 협력체계도 지속 점검한다.

정창근 동물방역과장은 "겨울철에는 철새와 축산차량, 사람의 이동이 늘어 가축전염병 유입 위험이 커진다"며 "농장 출입통제와 소독, 백신접종 등 기본 방역수칙을 지키고 의심 증상이 나타나면 즉시 신고해 달라"고 말했다.

news2349@newspim.com