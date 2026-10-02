광양시, 데이터 기반 제조혁신 참여기업 4개사 추가 모집

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최대 3000만원 지원

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 지역 제조기업의 인공지능(AI) 전환을 지원하기 위해 오는 14일까지 '2026 광양 제조산업 AI융합 실증 지원사업' 참여기업 4개사를 추가 모집한다고 2일 밝혔다.

선정 기업에는 제조공정 진단을 거쳐 기업당 최대 3000만원 규모의 AI융합 기술 적용을 지원한다.

광양시청 전경 [사진=뉴스핌 DB]

이번 사업은 AI팩토리 자율제조 선도프로젝트의 지역 연계사업으로 광양시가 사업비를 지원하고 한국섬유기계융합연구원이 수행기관으로 참여한다.

연구원은 기업별 제조공정과 현장 애로사항을 진단한 뒤 공정 특성과 기업 여건에 맞는 AI 기술을 발굴해 적용할 계획이다.

지원 분야는 설비와 공정 데이터를 실시간 연계해 관리하는 디지털트윈과 생산·설비·품질 데이터를 수집·관리하는 제조실행시스템(MES) 및 사물인터넷(IoT)이다.

통계적 공정관리(SPC)와 AI 기반 품질관리도 지원하며 참여를 희망하는 광양지역 중소·중견 제조기업은 14일까지 한국섬유기계융합연구원에 신청하면 현장 실태점검과 평가를 거쳐 최종 지원 대상에 선정된다.

이혜숙 광양시 신산업과장은 "기업별 제조환경과 애로사항에 맞춘 기술 적용을 지원해 지역 제조기업의 AI 전환과 제조 경쟁력 강화를 뒷받침하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com