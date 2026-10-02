전남광주시교육청, 최승복 전 부교육감 별세 애도

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광주청사 임시 분향소 운영

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시교육청은 2일 최승복 전 부교육감의 별세 소식에 애도를 표했다.

이날 시교육청에 따르면 최 전 부교육감은 지난달 14일 자로 경기도교육청 제1부교육감으로 발령받았으나 부임을 하루 앞두고 심장 질환으로 쓰러져 병원에서 치료받다가 전날 별세했다.

고 최승복 전 부교육감. [사진=전남광주시교육청]

그는 평소 자신만의 개성이 묻어나는 옷차림과 헤어 스타일로 직원에게 친숙한 모습을 보여왔으며 70여명이 참여하는 마라톤 동호회 '광주교육 런 클럽'을 이끌기도 했다.

시교육청은 오는 5~8일까지를 애도 기간으로 정하고 광주청사에 임시 분향소를 설치해 고인을 추모할 수 있도록 했다.

김대중 교육감은 애도문을 통해 "고인은 열정적으로 전남광주 교육 발전을 위해 헌신했다"며 "이제 대한민국 교육 발전을 위해 더 큰 역할을 하실 것으로 기대했었는데 참으로 안타깝다"고 추모했다.

이어 "우리 교육청은 늘 바른 길을 걷고자 했던 고인의 뜻을 받들어 더 나은 교육을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

최 전 교육감은 서울대학교 경영학과를 졸업하고 아주대학교에서 경영학 석사 학위를 받았으며 미국 플로리다주립대학교 공공정책 박사 과정을 수료했다.

1996년 행정고시 39회로 공직에 입문한 뒤 목포대학교 사무국장, 서울시교육청 기획조정실장, 전남광주시교육청의 부교육감 등을 거쳤다.

bless4ya@newspim.com