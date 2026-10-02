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부산시, 세계디자인수도 '파빌리온 디자인' 국제공모

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  • 부산시가 2일 2028 WDC 파빌리온 공모를 시작했다
  • 도시·해양·문화를 담은 고정식·이동식 통합안을 찾는다
  • 시민 체험용 열린 구조로 2028년 이후 활용도 노린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고정식·이동식 파빌리온 통합 디자인
글로벌 디자인 역량 집중 유산 확보

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 도시 곳곳을 오가는 파빌리온이 부산의 세계디자인수도 정체성을 알리는 매개체로 조성된다.

부산시와 부산디자인진흥원은 2028 세계디자인수도(WDC) 부산의 비전과 정체성을 구현할 파빌리온 디자인 국제공모전을 개최한다고 2일 밝혔다.

2028 세계디자인수도(WDC) 부산 파빌리온 공모전 홈페이지 이미지[사진=부산시] 2026.10.02

공모전은 국내외 관련 분야 기업·기관과 개인사업자를 대상으로 10월부터 12월까지 2단계 공개경쟁 방식으로 진행된다. 고정식과 이동식 파빌리온을 하나의 디자인 체계로 연결해 부산의 다양한 장소와 행사에 적용할 수 있는 작품을 선정한다.

이번 공모는 특정 장소에 설치하는 시설물이나 완성된 건축설계안을 뽑는 데 목적이 있지 않다. 부산의 도시·해양·문화적 특성을 형태와 재료, 색채, 그래픽, 사인 등으로 해석하고 장소와 규모에 따라 변형할 수 있는 확장형 디자인을 제안받는다.

고정식 파빌리온은 부산 전역을 대상으로 도시 정체성과 접근성, 개방성, 주변 공간과의 연계성을 고려한 대표 공간과 적용 방안을 제시해야 한다.

이동식 파빌리온은 도심광장과 해안수변, 행사장 등 최소 3개 환경에서 적용·변형할 수 있는 시나리오를 포함해야 한다. 장소가 바뀌어도 세계디자인수도 부산의 디자인 정체성을 이어갈 수 있도록 하기 위해서다.

이동과 운송, 조립·해체, 보관, 확장, 재사용이 가능한 모듈형 구조도 주요 평가 대상이다. 시는 2028년 세계디자인수도 지정기간 이후에도 활용할 수 있는 디자인 유산을 마련할 계획이다.

파빌리온은 전시와 체험, 휴식, 정보 제공, 시민 참여 등 다양한 프로그램을 수용할 수 있는 열린 구조로 설계된다. 어린이와 노인, 장애인 등 누구나 이용할 수 있도록 보편적 디자인도 반영한다.

공모는 2단계로 진행된다. 1단계 개념제안 심사를 통해 2개 팀을 선정한 뒤 약 4주간 디자인 개발을 진행한다. 이후 최종 심사를 거쳐 1개 팀을 당선작으로 선정한다.

1단계에서는 세계디자인수도 부산의 정체성과 도시 해석, 디자인의 창의성과 차별성, 고정식·이동식 파빌리온의 통합성과 연계성, 공간·프로그램 활용성, 디자인 체계의 확장성과 지속가능성을 평가한다.

2단계에서는 상징성과 디자인 완성도에 더해 모듈성, 이동성, 재사용성, 실현 가능성, 경제성, 안전성을 종합적으로 검토한다.

참가자는 디자인, 건축·공간, 전시·환경, 서비스·경험, 산업·모듈·제작 등 관련 분야 기업·기관 또는 개인사업자다. 단독 또는 공동으로 참여할 수 있다.

참가 신청은 2일 오전 9시부터 10월 26일 오후 5시까지 받는다. 공모는 국문과 영문으로 공고하며 온라인으로 접수한다.

시는 이번 공모를 통해 국내외 디자인 역량을 모아 세계디자인수도 부산을 상징하는 대표 공간 콘텐츠를 확보할 방침이다. 고정식·이동식 파빌리온을 하나의 디자인 체계로 개발해 시민과 방문객이 부산 곳곳에서 세계디자인수도를 경험하도록 한다는 계획이다.

전재수 시장은 "파빌리온은 세계디자인수도 부산의 가치와 정체성을 시민과 방문객이 직접 경험하는 공간이 될 것"이라며 "부산의 도시와 해양, 문화적 특성을 담고 2028년 이후에도 활용할 수 있는 디자인 자산을 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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