BTS, 보고타 '명예 외빈' 지정…콘서트 경제 효과 400억 전망

현지 언론 "약 10년 만의 '명예 외빈' 지정"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 콜롬비아 보고타가 그룹 방탄소년단(BTS)를 '명예 외빈'으로 공식 지정했다.

보고타시는 지난 9월 30일(현지시간) '법령 413호'를 통해 방탄소년단을 '명예 외빈'으로 공식 지정했다고 밝혔다. 현지 매체 엘 우니베르살은 '명예 외빈' 지정이 약 10년 만이라고 전했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.10.01 alice09@newspim.com

'명예 외빈'은 정치, 공공 서비스, 예술, 스포츠, 과학, 교육 등 다양한 분야에서 시민의 복지나 도시 발전에 기여한 저명한 방문객에게 보고타 시장이 수여하는 영예다.

보고타시는 이번 지정 배경으로 방탄소년단이 2013년 데뷔 이후 한국 음악과 문화의 국제적 위상을 높이는 데 기여하고 젊은 세대에 영향력을 미쳐온 점을 언급했다. 또한 이들의 방문이 보고타를 문화·창조 산업의 중심지이자 세계적인 행사의 개최지로 알리는 데 기여할 것으로 기대했다.

카를로스 페르난도 갈란 보고타 시장은 방탄소년단의 방문에 특별한 의미를 부여했다. 그는 "방탄소년단은 단순한 밴드 그 이상이다. 콘서트를 찾는 사람과 보고타를 방문하는 이들이 도시 자체를 경험하길 바란다"라고 말했다.

이어 "보고타시는 방탄소년단의 방문이 도시에도 특별한 행사라는 점을 인정하며 이들을 이곳의 '명예 외빈'으로 맞이할 것이다"라고 덧붙였다.

방탄소년단의 공연은 보고타의 경제와 관광에도 상당한 파급효과를 가져올 것으로 전망된다. 보고타 관광청 산하 관광관측소는 관객들이 오는 2~3일 열리는 두 차례 공연을 보기 위해 식음료와 숙박, 현지 교통, 쇼핑 및 기념품 등에 지출하는 금액이 990억 콜롬비아 페소(한화 약 406억 원) 이상에 달할 것으로 내다봤다.

항공 수요도 크게 늘었다. 공연 전후인 9월 30일부터 10월 4일까지 보고타행 항공 예약은 전년 동기 대비 46.6% 증가했다. 국내선 예약은 59.3%, 국제선은 39.5% 늘었다. 공연 티켓의 18.4%는 콜롬비아 외 국가에서 팔렸으며 이는 현지에서 개최되는 일반적인 콘서트의 해외 구매 비중보다 약 2배 높다.

보고타시는 방탄소년단의 방문을 기념해 도시 곳곳을 보랏빛으로 물들인다. 시청사와 대표적인 랜드마크 토레 콜파트리아(Torre Colpatria)가 보라색으로 밝혀질 예정이다.

공연이 열리는 2~3일에는 관객들을 위한 대중교통 노선을 추가 운영한다. 보고타시는 콘서트 종료 시간에 맞춰 공연장 인근 역에서 현지 주요 지역으로 향하는 8개 노선을 가동한다. 대규모 인파가 원활하게 귀가할 수 있도록 실제 이용 수요에 따라 배차를 조정할 계획이다.

콜롬비아 보고타는 방탄소년단 남미 투어의 시작점이다. 이들이 콜롬비아에서 완전체 공연을 펼치는 것은 이번이 처음이다. 이후 페루 리마, 칠레 산티아고, 아르헨티나 부에노스아이레스, 브라질 상파울루를 찾는다.

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