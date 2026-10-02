부산 KCC, 3일 '2026-2027 KBL 정규리그' 개막전…창원 LG와 대결

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챔피언 KCC vs 정규리그 우승 LG 맞대결

8000명 시민 참여, 다채로운 행사 마련



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 지난 시즌 챔피언결정전 우승팀 부산 KCC가 홈 코트에서 새 시즌의 첫발을 뗀다.

부산시는 3일 오후 2시 부산 사직실내체육관에서 부산 KCC 이지스와 창원 LG 세이커스의 2026-2027 KBL 공식 개막전이 열린다고 2일 밝혔다.

'2026-2027 KBL 프로농구' 포스터[사진=부산시] 2026.10.02

이번 경기는 부산 KCC의 홈 개막전이자 2026-2027시즌 프로농구 정규리그 첫 경기다. KCC는 지난 시즌 챔피언결정전 우승팀 자격으로 새 시즌 공식 개막전을 안방에서 치른다. 상대는 지난 시즌 정규리그 우승팀 창원 LG다.

개막전에는 전재수 부산시장과 정몽열 부산 KCC 구단주, KBL 관계자, 농구 팬 등 8000여 명이 참석할 예정이다.

경기 전인 오후 1시부터는 사전 행사가 진행된다. 부산 KCC의 지난 시즌 우승과 선수단 활약상을 담은 영상이 상영되고, 치어리더 공연과 초청 가수 축하공연이 이어진다.

공식 행사에서는 양 팀 선수단 입장과 최형길 KCC 단장의 개회사, 이수광 KBL 총재의 시즌 개막 선언이 진행된다. 전 시장의 축사도 예정됐다.

부산 KCC는 이번 개막전을 시작으로 내년 4월까지 정규리그 일정을 소화한다. 홈·원정 경기를 포함해 모두 62경기를 치른다. 개막전 입장권은 KBL 통합 누리집과 모바일 애플리케이션에서 예매할 수 있다. 경기 당일 현장 매표소에서도 구매할 수 있다.

전 시장은 "지난 시즌 우승 열기를 이어가 올해도 좋은 경기력으로 시민들에게 기쁨과 활력을 전해주길 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com