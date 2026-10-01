의령군, 중동지구 도시재생사업 국토부 장관상…공간 혁신 지역 활성화

AI 핵심 요약beta
- 의령군이 1일 중동지구 도시재생 대상 수상했다.
- 20년 방치 옛 미림탕을 중동어울림센터로 바꿨다.
- 주민 생활서비스·소통공간으로 도시재생 인정받았다.
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주민 소통과 생활 서비스 제공하는 공간
[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 20년 넘게 방치됐던 경남 의령군 의령읍 옛 미림탕이 주민 생활서비스와 소통을 위한 공간으로 바뀌며 도시재생 우수사례로 인정받았다.
의령군은 청주오스코에서 열린 '2026 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'에서 중동지구 도시재생인정사업으로 도시·지역혁신대상 생활편의 분야 국토교통부 장관상(대상)을 받았다고 1일 밝혔다.
도시·지역혁신대상은 지방자치단체와 공공·민간기관을 대상으로 도시재생과 지역혁신 분야의 우수사례를 발굴해 시상하는 공모대회다.
수상 사업은 의령읍 중심부에 20년 넘게 방치된 옛 미림탕 건물을 철거하고 주민 공동이용시설인 중동어울림센터를 조성한 사업이다.
옛 미림탕은 장기간 방치되면서 도시미관을 해치고 안전 문제를 일으킬 우려가 제기돼 왔다. 군은 해당 공간을 철거한 뒤 빨래방과 무인카페, 생활체육실, 학습열람실, 테마도서관, 커뮤니티실 등을 갖춘 주민 생활공간으로 조성했다.
중동어울림센터는 주민에게 필요한 생활서비스를 한곳에서 제공하고 주민들이 만나 소통할 수 있는 지역 공동체 거점으로 운영된다. 노후 건축물 정비에 그치지 않고 주민 수요를 반영해 공간의 기능을 전환한 점이 높은 평가를 받았다.
오태완 군수는 "도시재생은 낡은 공간을 새롭게 만드는 데 그치지 않고 사람이 다시 모이고 주민의 일상이 살아나는 공간을 만드는 일"이라며 "중동어울림센터와 같은 도시재생 모델을 의령 곳곳으로 확대하겠다"고 말했다.
군은 현재 상동지구 우리동네살리기, 중동지구 도시재생인정사업과 지역특화재생사업, 정암지구 우리동네살리기 등 4개 도시재생사업을 추진하고 있다. 이는 경남 도내 군 단위 지자체 가운데 가장 많은 규모다.
news2349@newspim.com