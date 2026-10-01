[2026AG] 윤규성, 男 태권도 품새 金…한국 태권도 첫날 금 싹쓸이

AI 핵심 요약beta
- 윤규성은 1일 아시안게임 태권도 품새 개인전 금메달을 땄다.
- 결승에서 공인·자유 품새 평균 9.3800점으로 8명 중 1위였다.
- 한국은 품새 금메달 2개를 모두 따내 3회 연속 우승했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=육군 군악의장대대 태권도시범대 소속 상병 윤규성이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 태권도 남자 품새 개인전 금메달을 목에 걸었다.
윤규성은 1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 대회 품새 남자 개인전 결승에서 공인 품새와 자유 품새 평균 9.3800점을 받아 8명 가운데 1위에 올랐다.
공인 품새에서 정확도 3.680점과 표현력 5.660점을 합쳐 9.340점을 받은 윤규성은 주무기인 자유 품새에서 기술력 5.680점, 연출력 3.740점으로 9.420점을 선보여 점수 차를 벌려 1위에 자리했다.
윤규성에 이어 2위에는 나빈 핀타수테(태국·9.280점), 3위에는 제우스 가브리엘 데릭 야페(필리핀·9.0900점), 4위에는 대런 입쭝한(싱가포르·9.04000)이 올랐다.
앞서 준결승 B조에서도 평균 8.9400점으로 조 1위를 차지한 윤규성은 생애 첫 아시안게임에서 정상에 섰다. 2026 아시아선수권대회 자유품새 개인전에서 금메달을 땄고, 2024 세계선수권대회 개인전 은메달, 2024 아시아선수권대회 자유품새 복식전에서 금메달을 획득했다. 윤규진의 세계랭킹은 자유품새 4위다.
한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회 강민성, 2023년 열린 항저우 대회 강완진에 이어 이 종목 3회 연속 우승을 달성했다. 앞서 여자 개인전에서 우승한 정하은(용인특례시청)에 이어 윤규성까지 금메달을 따내며 한국은 이번 대회 품새에 걸린 금메달 2개를 모두 챙겼다.
이날 대회 태권도 일정이 시작된 가운데 종주국인 한국은 금메달을 잇따라 챙기며 자존심을 지켰다.
willowdy@newspim.com