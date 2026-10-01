밀양시, 시내버스 노선 개편 시행…시민 편의성 증대

AI 핵심 요약beta
- 밀양시는 1일 개편 시내버스 노선을 시범운행했다
- 기존 149개 노선을 45개로 줄여 효율을 높였다
- 어린이·청소년 무료와 1시간 무료환승을 도입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
어린이·청소년 요금 면제·무료환승
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 달라진 버스 노선이 시민들의 일상 이동에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.
경남 밀양시는 1일부터 12월 31일까지 3개월간 개편한 시내버스 노선체계를 시범운행한다고 밝혔다. 이번 개편은 시민 이용 편의와 대중교통 운영 효율을 높이기 위해 추진됐다. 기존 149개 노선은 중복·비효율 노선을 통합·정비해 45개로 줄였다.
시내권역에는 100번부터 400번까지 순환노선을 새로 도입했다. 노선 번호체계도 이용자가 운행 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 정비했다.
요금·환승체계도 바뀐다. 만 6세부터 18세까지 어린이와 청소년은 버스요금을 내지 않는다. 버스 이용 뒤 1시간 이내에는 한 차례 무료 환승할 수 있다.
시는 개편 초기 시민 혼선을 줄이기 위해 현장 안내와 홍보를 이어간다. 시범운행 첫날인 1일에는 밀양역과 밀양시외버스터미널에서 안내 캠페인을 벌였다.
밀양시청 교통행정과 직원과 밀양교통·밀성여객 관계자들은 시민들에게 개편 안내 책자를 나눠주고 신설·변경 노선, 운행시간표, 무료 환승 방법 등을 설명했다. 현장에서 노선 이용 관련 의견과 불편사항도 접수했다.
현장 안내는 2일에도 주요 환승거점에서 계속된다. 시는 시범운행 기간에 접수한 시민 의견과 실제 운행 상황을 확인해 노선 운영 과정에서 나타나는 문제를 보완할 계획이다.
버스 승강장에는 새 노선도와 안내문을 붙이고, 다중이용시설에는 홍보 포스터를 게시한다. 누리소통망 등 온라인 매체를 통한 안내도 이어간다.
안병구 시장은 "시범운행 기간에 발생하는 문제점을 꼼꼼히 살피고 시민들의 목소리에 귀 기울이겠다"며 "개편된 버스 노선체계가 안정적으로 정착할 수 있도록 현장 안내와 운영 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com