부산시, 르노코리아 뉴 테크센터 출범…친환경차 생산 거점 구축

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 르노코리아가 1일 뉴 테크센터 출범식을 열었다.
- 수도권 연구개발 기능을 부산공장에 집적해 이전하기로 했다.
- 부산은 미래차 생산 거점과 모빌리티 클러스터를 키우기로 했다.
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친환경 전기차 생태계·협력 네트워크
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 르노코리아가 연구개발 기능을 부산에 집적해 미래차 생산 거점 조성에 나선다.
부산시는 1일 부산 동래구 명륜로 르노 동래 플래그십에서 르노코리아 뉴 테크센터 출범식과 르노 동래 플래그십 개소식을 개최했다고 밝혔다.
행사에는 전재수 부산시장과 니콜라 파리 르노코리아 대표이사, 양재생 부산상공회의소 회장, 빈대인 BNK금융지주 회장, 이오상 KNN 대표이사, 협력사 대표 등 100여 명이 참석했다.
뉴 테크센터는 수도권에 집중된 르노코리아의 연구개발 기능과 시험설비를 부산으로 이전·집적하는 사업이다. 르노코리아는 2027년 상반기 개소를 목표로 부산공장에 핵심 연구개발 시설을 구축할 계획이다.
부산공장에는 충돌시험장과 모의 충돌장비(SLED), 다목적 환경시험챔버 등 17개 연구개발 시설이 들어선다. 연구개발부터 부품 조달, 완성차 생산까지 이어지는 일원화 체계를 구축해 부산공장의 역할을 확대한다는 구상이다.
르노 동래 플래그십은 차량 전시와 판매를 비롯해 르노 브랜드의 변화와 차세대 모빌리티 비전을 소개하는 복합 공간으로 운영된다. 부산에서 생산되는 미래차의 기술과 지역 자동차산업의 변화를 시민에게 알리는 역할도 맡는다.
시는 르노코리아의 미래차 전환 계획인 'Future REady'와 뉴 테크센터 구축을 연계해 친환경 전기차 생산 생태계를 강화할 방침이다.
수출 주도형 미래차 혁신성장 기술지원, 핵심 부품 연구개발, 확장현실(XR) 기반 디지털트윈 시스템 구축, 자이언트 캐스팅 공용센터 조성 등 관련 사업을 추진한다.
지역 부품업체와의 협력 네트워크를 확대해 지역 중심의 미래 모빌리티 클러스터를 조성할 계획이다.
전재수 시장은 "수도권의 핵심 연구개발 인프라가 부산으로 내려오고, 지역의 인재들이 세계적인 미래차를 개발하는 미래가 현실이 됐다"며 "모빌리티 산업이 인공지능(AI)과 소프트웨어 중심으로 급변하는 결정적인 시기에, 부산이 글로벌 모빌리티 허브로 자리매김할 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"고 전했다.
ndh4000@newspim.com