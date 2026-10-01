"이제 진짜 공무원"…대전 서구 신규공무원 31명 첫 출발

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구가 1일 신규 공무원 31명에게 임용장을 수여했다.
- 가족들은 공무원증을 직접 건네며 첫 출발을 축하했다.
- 신규 공무원들은 8개 직렬로 배치돼 현장 업무를 시작했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 부모에게 직접 공무원증을 건네받은 대전 서구 새내기 공무원 31명이 공직생활의 첫발을 내디뎠다.
대전 서구는 1일 구청 구봉산홀에서 2026년도 지방직 공개경쟁채용시험에 합격한 신규 공무원 31명에게 임용장을 수여했다고 밝혔다.
이날 행사에는 신규 공무원과 가족 등 100여 명이 참석했다. 임용식은 신규 공무원의 다짐과 부모들의 격려 메시지가 담긴 영상 상영을 시작으로 공무원 선서와 임용장 수여 순으로 진행됐다.
특히 가족들이 직접 신규 공무원에게 공무원증을 전달하며 새로운 출발을 함께 축하했다. 이번에 임용된 공무원은 행정과 사회복지, 사서, 공업, 보건, 간호, 환경, 시설 등 8개 직렬이다.
이들은 서구청 본청과 각 동 행정복지센터에 배치돼 민원·복지 등 행정 현장에서 업무를 시작한다.
전문학 서구청장은 "공직에 첫발을 내디딘 신규 공무원들을 축하하고 환영한다"며 "서구의 미래를 만들어간다는 사명감을 갖고 구민에게 신뢰받는 공직자로 성장해 달라"고 말했다.
nn0416@newspim.com