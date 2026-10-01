인천시, 공사· 공단 임원 복무점검…위반 적발시 엄정 조치

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 1일 산하 공사·공단 임원 복무점검에 나섰다.
- 본부장급 이상 대상이며 2022년 이후 4년 만이다.
- 위반 적발 땐 엄정 조치하고 음주운전도 점검했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 산하 공사·공단 임원들을 대상으로 복무 점검에 나선다. 인천시는 민선 9기 주요 시정이 차질 없이 추진될 수 있도록 하기 위한 점검으로 위반 사항 적발시 엄정하게 조치하겠다고 했다.
인천시는 이달부터 산하 공사·공단 본부장급 이상 임원을 대상으로 복무 점검을 실시한다고 1일 밝혔다. 인천시가 산하 공공기관 임원을 대상으로 복무 점검에 나서는 것은 지난 2022년 이후 4년 만이다.
점검 대상은 일반 직원보다 기관의 주요 정책과 사업을 결정하고 조직을 총괄하는 최고위 임원에 집중된다. 주요 점검 사항은 출·퇴근과 출장, 근무지 이탈 등 기본적인 복무 관리부터 업무추진비와 공용차량 등 공적 자원의 부적정 사용 여부이다.
또 직위를 이용한 부당한 지시나 사적 업무 지시, 행동강령과 자체 복무규정 준수 여부, 음주운전 등 품위 훼손이나 시민 신뢰를 저해하는 비위 행위도 살펴볼 예정이다.
특히 최근 일부 공사·공단 임직원의 음주운전 사례와 관련해 해당 기관의 사후 조치와 예방 교육, 자체 복무 관리 실태도 점검한다. 시는 점검 결과 위반 사항이 확인되면 관련 규정에 따라 엄정하게 조치하고 자체 감사 기능이 제대로 작동하는지도 함께 살펴볼 계획이다.
윤대기 인천시 감사관은 "이번 점검은 민선 9기 주요 시정이 차질 없이 추진될 수 있도록 최고위 임원부터 소임을 성실하게 이행하도록 하기 위한 조치이다"며 "내부통제 역량을 높여 시민들에게 더욱 신뢰받는 기관이 되도록 하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com