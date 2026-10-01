손배찬 파주시장, 미군 반환공여구역 개발 지원 확대 정부 건의

AI 핵심 요약beta
- 손배찬 파주시장이 30일 백승일 부단장을 만나 현안을 설명했다
- 파주시는 캠프하우즈 지원 확대와 재원 마련을 건의했다
- 캠프게리오웬 공공개발 전환과 특별법 개정도 요청했다
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"지역에 맞는 개발, 실질적 지원 요청"
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 손배찬 시장이 지난달 30일 캠프 하우즈에서 국무조정실 주한미군기지 지원단 백승일 부단장을 만나 파주시 미군 반환공여구역의 주요 현안과 개발 상황을 설명했다고 1일 밝혔다.
손 시장은 이 자리에서 반환공여구역이 오랜 기간 국가 안보를 위해 활용되면서 지역 개발이 제한돼 온 만큼, 현재의 지역 여건과 사업 특성을 고려한 현실적인 지원이 필요하다고 강조했다.
캠프하우즈는 현재 근린공원 조성사업을 단계별로 진행하고 있으나 현행 국비 지원이 토지 매입비 등으로 한정되어 있어 시설비 확보를 위한 추가 재원 마련이 필요한 상황이다.
이에 시는 국비 지원 범위 확대와 함께, 특수상황지역 개발사업 등 국비 공모사업에 반환공여지 사업이 우선 반영될 수 있도록 관련 제도를 개선해달라고 건의했다.
또 민간 중심의 도시개발을 추진하던 캠프 게리 오웬은 높은 토지 매입비와 부동산 경기 침체 등으로 사업 추진에 한계가 발생하면서 주민 편의시설 중심의 공공개발로 전환하고 있는 만큼 발전 종합계획을 탄력적으로 변경할 수 있도록 협조해 달라고 요청했다.
아울러 지역별 여건에 따라 장기 임대 등 다양한 방식의 개발이 가능하도록 '주한미군 공여구역 주변 지역 등 지원 특별법' 개정을 적극 지원해 줄 것도 요청했다.
손배찬 시장은 "파주의 반환공여구역은 국가 안보를 위해 지역 주민들이 희생을 감내해 온 지역"이라며 "반환 이후에는 지역 여건에 맞는 방식으로 개발하고 시민들이 체감할 수 있는 공간으로 활용할 수 있도록 정부의 실질적인 지원이 필요하다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com