[ETF 시황] 코스닥 4.48% 급등에 레버리지 ETF 강세…K바이오·반도체↑

AI 핵심 요약beta
- 1일 코스닥 급등에 코스닥 ETF가 일제히 강세를 보였다.
- UNICORN K바이오액티브가 12.63% 올라 ETF 수익률 1위를 했다.
- IPO/M&A 테마가 7.24% 올라 최고 수익률을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥 894.29 마감, 외인·기관 순매수에 원익IPS·리노공업 등 강세
IPO/M&A ETF 평균 7.24% 올라…농산물·은행 관련 상품은 약세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 1일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 코스닥 지수가 4% 넘게 급등하면서 코스닥 관련 레버리지 ETF가 일제히 강세를 보였다. K바이오·반도체 등 성장주 테마 ETF도 높은 수익률을 기록했다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 UNICORN K바이오액티브는 전 거래일 대비 12.63% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 KODEX 코스닥150레버리지(11.72%), TIGER 코스닥150레버리지(11.66%), KIWOOM 코스닥150선물레버리지(11.49%), HANARO 코스닥150선물레버리지(11.21%) 등이 상위권에 올랐다.
반면 RISE 코스닥150선물인버스는 전 거래일보다 5.89% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. KIWOOM 코스닥150선물인버스(-5.88%), KODEX 코스닥150선물인버스(-5.77%), TIGER 코스닥150선물인버스(-5.72%), SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X(-5.35%) 등도 약세를 보였다.
코스닥 관련 ETF의 강세는 코스닥 지수가 4% 넘게 상승한 영향이다. 한국거래소에 따르면 이날 코스닥은 전 거래일보다 38.38포인트(4.48%) 오른 894.29에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 3270억원, 5704억원을 순매수했고 개인은 8788억원을 순매도했다.
시가총액 상위 종목도 일제히 상승했다. 알테오젠(4.13%), 에코프로(5.58%), 에코프로비엠(5.13%), 주성엔지니어링(3.66%), 레인보우로보틱스(5.02%), 원익IPS(9.13%), 이오테크닉스(8.46%), 리노공업(10.90%), 심텍(6.25%), HPSP(8.32%) 등이 상승 마감했다.
레버리지·인버스 ETF를 제외하면 바이오와 반도체 관련 상품의 강세가 두드러졌다. 마이티 신약포커스바이오액티브가 11.07% 상승했고 TIME K바이오액티브(8.71%), TIGER 일본반도체FACTSET(8.16%), PLUS AI반도체소부장액티브(7.86%), ACE K바이오코스닥액티브(7.84%) 등이 뒤를 이었다.
반면 KODEX 200롱코스닥150숏선물은 3.87% 하락했다. KODEX 3대농산물선물(H)(-3.33%), TIGER 농산물선물Enhanced(H)(-2.92%), ACE KPOP포커스(-2.36%), KODEX 은행(-2.03%) 등도 하락 폭이 컸다.
테마별로는 IPO/M&A 관련 ETF가 평균 7.24% 오르며 가장 높은 수익률을 기록했다. 이 외에 코스닥(6.42%), 코스닥150(5.26%), 소부장(4.94%), 코스닥글로벌(4.81%) 테마가 강세를 보였다. 농산물(-2.54%), 인도네시아(-1.78%), 은행(-1.60%), 독일(-1.43%), EuroStoxx50(-1.32%) 관련 ETF는 부진했다.
rkgml925@newspim.com