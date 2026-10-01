등굣길에 핀 국화…LH, 대전여고·한밭여중 통학로 단장

AI 핵심 요약beta
- LH 대전충남본부가 1일 대전여고·한밭여중 통학로를 꾸몄다.
- 대전대동2지구 인근 100m 길이 길에 국화화분을 배치했다.
- 학생 안전과 쾌적성 높이고 지역 주민도 함께 쓰게 했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전여고와 한밭여중 학생들이 오가는 통학로가 가을 국화꽃으로 새 단장을 했다.
한국토지주택공사(LH) 대전충남지역본부는 1일 대전대동2 주거환경개선사업지구 인근 대전여고와 한밭여중 통학로에 '국화꽃 안심등굣길'을 조성했다고 밝혔다.
이번 작업에는 LH 대전충남지역본부와 금호건설, 신화엔지니어링 관계자 등 30여 명이 참여했다. 이들은 약 100m 길이의 통학로 곳곳에 국화 화분을 설치하고 학교 주출입구 주변에도 화분을 배치했다.
학생들이 매일 이용하는 길의 안전성과 쾌적성을 높이고 지역 주민들도 함께 이용할 수 있는 공간으로 꾸미기 위해서다. LH는 지난해 7월에도 대전동부경찰서, 동구청과 함께 범죄예방 환경디자인인 셉테드(CPTED)를 적용한 안심통학로와 '감성 톡톡 벽화길'을 조성한 바 있다.
양치훈 LH 대전충남지역본부장은 "학생들이 새롭게 단장한 통학로에서 가을 정취를 느낄 수 있기를 바란다"며 "대전대동2지구 조성과 함께 주변 생활환경 개선도 지속하겠다"고 말했다.
한편 대전대동2 주거환경개선사업은 모두 1420세대 규모의 주거단지를 조성하는 사업으로, 2029년 입주를 목표로 추진되고 있다.
gyun507@newspim.com