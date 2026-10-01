캠핑부터 전기차 화재까지…소방안전원, '소방안전플러스' 발간

AI 핵심 요약beta
- 한국소방안전원이 1일 소방안전플러스 40호를 발간했다
- 가을 캠핑 화재·지진·전기차 화재 대응법을 담았다
- 생활·현장 중심 안전정보를 Q&A로 쉽게 소개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 가을철 캠핑 화재와 지진, 전기차 충전구역 화재 등 일상에서 맞닥뜨릴 수 있는 안전사고 대응법을 한데 모은 소방안전 웹진이 나왔다.
한국소방안전원은 소방안전 웹진 '소방안전플러스' 제40호 가을호를 발간했다고 1일 밝혔다.
이번 호에는 캠핑장 화재 예방과 비상 대응을 비롯해 자동화재탐지설비 관리, 소방안전관리자의 주요 의무, 지진 발생 시 소방 대응, 전기차 충전구역 화재안전관리 등 생활·현장 중심의 안전정보가 담겼다.
'소방안전 만약에' 코너에서는 '가을 캠핑의 완성은 안전'을 주제로 캠핑장에서 발생할 수 있는 화재 위험을 집중적으로 다뤘다.
난방기구와 화기 사용 시 주의할 점을 비롯해 배터리·연료·숯 관리 방법, 화재 발생 시 대응 요령 등을 Q&A 형식으로 소개했다.
특히 기온이 떨어지면서 캠핑장에서 난방기구와 화기 사용이 늘어나는 만큼 사용 전후 장비 상태를 점검하고 기본 안전수칙을 지키는 것이 중요하다고 강조했다.
'안전 파파라치' 코너에서는 일본에서 도시방재를 연구한 김용철 호남대학교 공공안전행정학부 교수와 함께 지진 발생 시 소방 대응체계가 받는 영향을 살펴봤다.
대규모 지진으로 도로와 통신망, 소화용수 등 도시 기반시설이 손상될 경우 소방활동에 어떤 차질이 발생할 수 있는지와 지진화재 대응, 지역사회 차원의 대비 방안 등을 다뤘다.
장세만 한국소방안전원 고객관리부장은 "계절과 생활환경 변화에 따라 국민과 소방안전관리자가 현장에서 마주할 수 있는 위험요인을 중심으로 구성했다"며 "실생활에서 쉽게 활용할 수 있는 안전정보를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com