민경선 고양시장, 국회 찾아 신청사 건립·국비 확보 요청

AI 핵심 요약beta
- 민경선 고양시장이 30일 국회 위원장들을 만나 현안 건의서를 전달했다.
- 고양시청 신청사 신속 건립과 특례시 재정 강화 지원을 요청했다.
- 2027년 국비사업 4건에 153억원 증액과 지원을 건의했다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 민경선 시장이 지난 달 30일 김영진 국회 행정안전위원회 위원장과 이광재 국회 예산결산특별위원회 위원장을 만나 고양시 주요 현안에 대한 정책 건의서를 전달하고 국회 차원의 협조를 요청했다고 1일 밝혔다.
김영진 행안위원장에게는 고양시청 신청사 건립의 행정 절차 신속 추진과 중앙투자심사·타당성 조사의 원활한 진행, 특례시 재정 강화를 위한 제도 개선 등을 건의했다.
민 시장은 "고양시청 신청사 건립이 4년 동안 지연되면서 많은 시민이 불편을 겪고 있다"라며 " 신속한 건립을 위해 중앙정부와 국회 차원의 적극적인 지원이 필요하다"고 말했다.
특례시 재정과 관련해서는 특례시 행정·재정 수요에 부합하는 안정적인 재정 기반을 마련하고 실질적인 자치권을 강화할 수 있도록 재정 지원 확대 및 관련 제도 개선이 필요하다고 강조했다. 이어 이광재 예결위원장에게는 2027년도 고양시 주요 국비사업 4건에 대한 153억 원의 증액 및 지원을 요청했다.
특히 강매·대화 등 침수 취약지역의 재해 예방을 위한 자연재해위험 개선지구 정비사업 등 시민의 생명과 재산 보호에 필요한 사업의 적기 추진을 강조했다.
민 시장은 "고양시의 주요 현안 사업이 적기에 추진되고 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어지기 위해서는 안정적인 국비 확보가 중요하다"며 "앞으로도 중앙정부와 국회, 경기도와 긴밀히 소통하며 고양시 주요 현안 해결과 지역 발전을 위한 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
skyimhan@newspim.com