부산시, 제47회 부산시민의 날 기념식…부산포해전 승전 정신 계승

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 1일 시청에서 제47회 부산시민의 날 기념식을 열었다.
- 434년 전 부산포해전 승전 정신을 기리고 시민 700여 명이 참석했다.
- 자랑스러운 시민상 7명을 시상하고 해양수도 부산 비전을 다짐했다.
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전재수 시장, 북극항로 선도 표명
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 434년 전 부산포해전의 승전 정신이 오늘의 시민정신으로 이어졌다.
부산시는 1일 시청 대강당에서 '제47회 부산시민의 날 기념식'을 개최했다고 밝혔다.
시는 선열들의 숭고한 저항정신을 기리기 위해 충무공 이순신 장군이 부산포 해전(부산대첩)에서 대승을 거둔 1592년 9월 1일을 양력으로 환산한 10월 5일을 1980년 '부산시민의 날'로 제정해 매년 기념하고 있다.
기념식에는 전재수 시장을 비롯해 주요 기관장, 시민단체, 부산대첩기념사업회 관계자, 시민 등 700여 명이 참석해 부산포해전 승전 434주년을 경축하고 '해양수도 부산' 완성을 향한 시민들의 뜻을 하나로 모았다.
행사는 국민의례, 기념 영상 상영, 부산시민헌장 낭독, 자랑스러운 시민상 시상, 시장 기념사, 시의회 의장 및 교육감 축사, 기념 공연, 부산찬가 제창 순으로 진행됐다.
기념식에 앞서 오전 9시에는 시장, 시의회 의장, 교육감 등 30여 명이 충렬사를 찾아 순국선열께 참배했다. 올해 제42회를 맞는 '자랑스러운 시민상'은 지역사회 발전과 시민 행복에 크게 기여한 시민 7명에게 수여됐다.
대상에는 조정희 (사)한국여성소비자연합 부산지회 회장이, 본상에는 배중효 민주평화통일자문회의 부산 북구협의회 회장(애향 부문)과 유순덕 생명의전화 상담봉사원(봉사 부문)이 선정됐다.
장려상에는 강생일 ㈜한창타워 대표이사(봉사 부문), 김양애 (사)움트리나눔센터 대표이사(봉사 부문), 김철 (의)고려의료재단 부산고려병원 이사장(봉사 부문), 안재문 법무사안재문사무소 대표(봉사 부문)가 이름을 올렸다.
부산 지역에서 활동하는 전통기악·전통 춤 분야 청년 예술가들로 구성된 '부산동래국악단'이 기념공연을 통해 부산의 자랑스러운 역사를 되새기고 새로운 도약과 희망찬 미래의 메시지를 전했다.
전재수 시장은 기념사에서 "제47회 부산시민의 날을 맞아 부산을 빛낸 자랑스러운 시민상 수상자들께 깊은 감사와 축하를 드린다"라며 "새로운 길을 열어온 부산의 저력을 바탕으로 북극항로 시대를 선도하고, 시민과 함께 '대한민국 해양수도 부산'을 완성해 나가겠다"고 말했다.
한편 시는 올해 부산시민의 날을 시민들과 함께 기념하고자 지난 달 29일부터 10월 6일까지 동백전 앱을 통해 퀴즈 이벤트를 진행하고 있다. 정답자 중 1천명을 추첨해 모바일 쿠폰을 지급할 예정이다.
ndh4000@newspim.com