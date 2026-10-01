현대캐피탈, 소아암 환아에 애착인형·의료용품 전달

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 1일 소아암 지원 활동을 했다
- 임직원 100여명이 인형·베개커버를 제작했다
- 협회에 응원엽서와 생필품도 함께 기부했다
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직접 만든 베개커버·응원엽서 등 백혈병소아암협회에 기부
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈은 소아암 환아를 지원하는 '드림스텝스 희망드림' 프로그램을 진행했다고 1일 밝혔다.
이번 활동에는 현대캐피탈 임직원 100여명이 자발적으로 참여했다. 임직원들은 소아암 환아를 위한 애착인형과 베개커버를 직접 만들고 응원 메시지를 담은 엽서를 작성해 한국백혈병소아암협회에 전달했다.
환아와 가족들에게 필요한 영양제와 멸균 밴드, 소독 티슈·스프레이 등도 함께 기부했다.
현대캐피탈은 매년 연말 임직원들이 자발적으로 모은 기부금과 동일한 금액을 회사가 추가로 출연하는 방식으로 한국백혈병소아암협회에 기부하고 있다.
현대캐피탈 관계자는 "임직원들이 마음을 담아 직접 만든 물품과 응원 메시지가 투병 중인 아이와 가족들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 회사와 임직원이 함께 참여할 수 있는 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.
현대캐피탈은 이 밖에도 배구단 연고지인 천안 지역 다문화·외국인 가족을 홈경기에 초청하는 '스카이워크 투게더', 임직원 환경보호 활동 '그린스텝스', 청소년 금융사기 예방 프로그램 '청사진' 등을 운영하고 있다.
yunyun@newspim.com