휘슬러코리아, 10월 고객 감사 휘슬러 페스타 진행

AI 핵심 요약beta
- 휘슬러코리아가 10월 한 달간 2026 휘슬러 페스타를 열었다.
- 전국 백화점·아울렛과 네이버 브랜드스토어 등에서 동시 진행했다.
- 압력솥·냄비·팬을 특가에 선보이며 추가 혜택도 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 독일 프리미엄 쿡웨어 브랜드 휘슬러코리아는 10월 한 달간 주요 온·오프라인 유통 채널에서 고객 감사 행사 '2026 휘슬러 페스타'를 진행한다.
휘슬러 페스타는 휘슬러코리아가 매년 진행하는 연중 최대 규모의 프로모션이다. 올해 행사는 전국 주요 백화점과 아울렛을 비롯해 네이버 브랜드 스토어 등 온라인 채널에서도 동시에 열린다.
행사 기간 동안 압력솥, 냄비, 팬 등 휘슬러의 대표 쿡웨어를 다양한 구매 혜택과 함께 선보인다. 일상에서 활용하기 좋은 베스트셀러부터 주요 인기 제품까지 폭넓게 구성했다.
휘슬러의 기술력과 디자인 헤리티지를 담은 '솔라임(Solaryme)'과 '이다(Idar)' 라인을 비롯해 주요 인기 제품을 세트로 구성해 특별 가격에 판매한다. 결혼, 집들이, 감사 선물 등 다양한 수요를 고려한 제품 구성도 선보인다.
온라인 고객을 위한 별도 프로모션도 진행된다. 네이버 브랜드 스토어를 비롯한 주요 온라인몰에서 행사 대상 제품 할인과 함께 채널별 추가 구매 혜택을 제공한다.
휘슬러코리아 관계자는 "고객들에게 감사의 마음을 전하고자 올해도 휘슬러 페스타를 마련했다"며 "다양한 제품을 특별한 혜택으로 만날 수 있을 것"이라고 말했다.
'2026 휘슬러 페스타'는 10월 한 달간 진행되며 행사 대상 제품과 세부 구매 혜택은 판매 채널에 따라 다를 수 있다.
whitss@newspim.com