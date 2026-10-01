코웨이, 배양 시간 대기 없는 '제로 음식물처리기 미생물형' 출시

AI 핵심 요약beta
- 코웨이가 1일 제로 음식물처리기 미생물형을 출시했다.
- 업계 유일 무수분 배양 기술로 물 없이 바로 쓸 수 있다.
- 전문 케어 서비스 더해 관리 부담을 낮췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 '제로 음식물처리기 분쇄형'에 이어 미생물 분해 방식의 '제로 음식물처리기 미생물형'을 출시했다고 1일 밝혔다.
신제품은 업계 유일 무수분 배양 미생물 제제를 적용해 별도의 물 투입이나 배양 대기 시간 없이 바로 사용할 수 있다. 고온·고염 환경에 강한 미생물 기술과 코웨이의 전문 케어 서비스를 결합해 미생물형 음식물처리기의 사용 편의성은 높이고 관리 부담은 낮춘 것이 특징이다.
기존 미생물형 음식물처리기는 초기 사용 시 미생물 제제에 물을 넣고 일정 시간 배양해야 하는 번거로움이 있었다. 코웨이 '제로 음식물처리기 미생물형'은 업계 유일 무수분 배양 미생물 제제를 적용해 물을 따로 넣거나 배양 시간을 기다릴 필요 없이 미생물 제제 투입 후 곧바로 사용할 수 있다.
코웨이 관계자는 "미생물형 음식물처리기 구매를 고민하면서도 관리가 번거롭고 미생물이 죽을까 봐 망설이는 고객이 많았다"며 "제로 음식물처리기 미생물형은 코웨이만의 혁신 기술에 전문적인 케어 서비스까지 더해 미생물 관리가 익숙하지 않은 고객도 부담 없이 쓸 수 있다"고 말했다.
tack@newspim.com