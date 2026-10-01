시화병원, 음압격리 갖춘 총 17병상 중환자실 신규 개소

AI 핵심 요약beta
- 시화병원이 1일 본관 3층에 중환자실3을 개소했다
- 중환자실3은 17병상 규모로 음압격리 설계를 적용했다
- 병원은 중증·응급환자 대응과 감염 관리 강화에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도 시흥에 위치한 시화병원은 1일 본관 3층에 '중환자실3'을 신규 개소했다고 밝혔다.
이번에 신설된 중환자실3은 총 17병상(일반 9병상, 격리 6병상, 음압격리 2병상) 규모로 조성됐다.
포스트 코로나 시대의 의료 환경에 발맞춰 감염병 대응 역량 강화를 위해 격리실 및 음압격리 병상 위주의 설계를 적용한 것이 특징이다.
특히 병실 내 기압을 외부보다 낮게 유지해 병원체의 유출을 원천 차단하는 음압시스템을 완비하여 호흡기 매개 질환의 안전한 치료와 원내 교차 감염 예방을 위한 철저한 방역 체계를 마련했다.
진료 측면에서는 호흡기 및 신장 질환 중증 고위험군에 대한 집중 케어에 주력한다.
이를 위해 상시 가동되는 지속적 신대체요법(CRRT) 장비와 전담 전문 인력을 배치해 급성 신손상 등을 동반한 중증 고위험군에게 최적화된 맞춤형 치료를 제공할 수 있게 됐다.
최병철 이사장은 "이번 중환자실 증설은 지역 내에서 발생하는 중증·응급환자를 적극적으로 수용하고 골든타임을 사수해 지역 의료기관으로서의 막중한 책임을 다하겠다는 시화병원의 강력한 의지"라며 "앞으로도 고도화된 의료 인프라와 체계적인 감염 관리 시스템을 바탕으로 지역 주민들이 가장 먼저 믿고 찾을 수 있는 안전한 거점 병원으로서 최선을 다하겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com