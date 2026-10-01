인천 제물포역 북측 도심 공공주택사업 연내 착공…국내 첫 리츠 공동 방식

AI 핵심 요약beta
- 인천 iH가 1일 제물포역 북측 복합사업 착공을 서둘렀다
- 사업지 1581세대 중 1435세대 이주를 마쳐 이주율 90.8%를 달성했다
- 공공주도 리츠 방식으로 3497가구를 2031년까지 공급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 원도심 제물포역 일대에서 추진되는 도심 공공주택 복합사업이 연내 착공을 목표로 속도를 내고 있다. 국내 최초로 부동산 투자사가 참여하는 리츠(REITs) 방식을 적용한 공공주도 3080 사업이다.
iH는 지난달 말 기준 사업지구 내 1581세대 가운데 1435세대가 주거지 이전을 마쳐 이주율 90.8%를 달성했으며 사유지 토지소유권도 100% 확보했다고 1일 밝혔다.
제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업은 원도심 재개발로 모두 3497가구의 공공주택을 공급하는 대규모 프로젝트로 오는 2031년 준공 예정이다.
이 사업은 당초 원도심 밀집 지역의 복잡한 권리관계와 물가·금리 상승 등으로 보상과 이주 절차가 지연될 가능성이 제기됐다. iH는 사업의 장애 요인을 줄이기 위해 리츠와 공동사업 방식으로 사업구조를 개편하고 자금 조달과 보상 업무를 전담했다.
또 주민 맞춤형 이주대책을 마련하고 현장 상담소와 이주지원센터를 운영하는 등 주민들의 사업 신뢰도를 높였다. iH는 이주 절차가 마무리 단계에 접어들면서 연내 해체공사 착공이 가능할 것으로 전망하고 있다.
류윤기 iH 사장은 "토지등 소유자들의 적극적인 협조로 이주율이 90% 이상 달성됐다"며 "국내 최초 리츠 방식을 도입한 공공주도3080 도심 공공주택 복합사업의 성공 사례가 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com