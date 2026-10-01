경과원 'AI교육 촉진자 양성 프로젝트' 킥오프 미팅 성료

AI 핵심 요약beta
- 경과원은 30일 스마일게이트와 AI교육 촉진자 양성 프로젝트를 열었다.
- 대학생 촉진자와 교사가 팀을 이뤄 AI 창작 교육을 실습했다.
- 경과원은 10~11월 멘토링과 맞춤형 교육 확대에 나선다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 지난달 30일 '경기 AI디지털배움터' 사업의 일환으로 스마일게이트 희망스튜디오와 함께 'AI교육 촉진자 양성 프로젝트' 킥오프 미팅을 개최했다고 1일 밝혔다.
'경기 AI디지털배움터'는 과학기술정보통신부와 경기도의 지원을 받아 도민 누구나 AI와 디지털 기술을 쉽게 배우고 활용할 수 있도록 지원하는 디지털 포용 사업이다.
이날 행사에는 김현곤 경과원장과 김정섭 스마일게이트 사장을 비롯해 대학생 촉진자 20명, 지역아동센터 교사 10명 등 총 50여명이 참석했다.
킥오프 미팅에서는 프로젝트의 교육 방향과 참여자의 역할을 공유하고 실제 교육 현장에서 활용할 수 있는 AI 창작 프로그램을 직접 경험하는 실습이 진행됐다.
참가자들은 생성형 AI를 활용해 캐릭터와 스토리를 기획하고 게임 제작까지 이어지는 전 과정을 경험하며 창작 기반 교육 방식과 지도 역량을 익혔다.
대학생 2명과 지역아동센터 교사 1명이 한 팀을 구성해 기관별 맞춤형 AI 교육 커리큘럼을 개발하고 10~11월에 걸쳐 센터담당자 소속 지역아동센터 아동을 대상으로 총 6회의 멘토링을 운영한다.
경과원과 스마일게이트 희망스튜디오는 프로젝트 종료 이후 성과를 분석해 AI 창작 교육 가이드를 정립하고 현장 적용이 가능한 교육 모델을 구체화할 계획이다.
또 경기 AI디지털배움터는 도내 8개 거점센터와 11개 체험존을 운영하며 장비가 부족한 지역에 직접 찾아가는 이동형 에듀버스를 연계해 도민이 생활 가까이에서 AI·디지털 교육을 접할 수 있는 환경을 지속 확대해 나갈 방침이다.
김현곤 경과원장은 "이번 프로젝트는 청년의 AI 역량을 지역사회와 연결해 미래세대의 창의적인 성장을 지원하는 의미 있는 출발점"이라며 "앞으로도 민간의 전문성과 공공의 교육 인프라를 적극 연계해 누구나 AI와 디지털 기술의 혜택을 누릴 수 있는 포용적인 교육 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com