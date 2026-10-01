평택도시공사, 조직개편 및 인사발령 단행…'1실 3본부 12처'로 개편

AI 핵심 요약beta
- 평택도시공사가 1일 조직개편과 인사발령을 단행했다.
- 기존 조직을 1실 3본부 12처로 바꿔 책임경영을 강화했다.
- 사업관리처 신설과 하위 조직 명칭 일원화도 추진했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택도시공사는 경영환경 변화에 적극적으로 대응하고 조직의 전문성과 책임경영을 강화하기 위해 1일 자로 조직개편 및 인사발령을 단행했다.
1일 공사에 따르면 기존 조직 체계를 '1실 3본부 12처'로 개편해 본부별 책임경영을 확립하고 경영전략·사업개발·시설관리 등 주요 핵심 기능을 전문화했다.
특히 공사는 별도의 정원 증원 없이 기존 인력을 효율적으로 재배치해 조직 운영의 생산성을 극대화했다.
주요 개편은 도시개발과 건설사업 기능을 유기적으로 통합하고 '사업관리처'를 신설해 사업 기획부터 추진, 사후 관리에 이르는 전 과정의 전방위적 체계적 관리 기반을 마련됐다.
아울러 처·센터·단 등으로 혼재되어 방문객과 시민들에게 혼선을 주던 하위 조직 명칭을 모두 '처'로 일원화해 조직체계의 명확성과 일관성을 높였다.
이와함께 조직개편 취지에 맞춰 공사의 변화를 이끌어갈 주요 보직자에 대한 인사발령도 함께 실시했다.
공사 관계자는 "이번 조직개편은 변화하는 경영환경에 능동적으로 대응하고, 기존 인력을 효율적으로 재배치해 조직의 전문성과 책임경영을 강화하는 데 큰 의미가 있다"라며 "공사의 사업 추진 역량을 한층 강화해 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 나가겠다"라고 포부를 밝혔다.
다음은 1일자 평택도시공사 인사 발령이다.
◇ 본부장
▲경영전략본부(상임이사) 조영주
▲사업개발본부 고기훈
◇ 처장
▲미래전략처 박관일 (경영전략본부), ▲경영기획처 서준원 (경영전략본부), ▲인사총무처 손성일 (경영전략본부), ▲재무회계처 최영준 (경영전략본부), ▲도시조성처 김태진 (사업개발본부),
▲사업관리처 이정현 (사업개발본부), ▲분양보상처 이영민 (사업개발본부), ▲신재생에너지처 김관식 (사업개발본부), ▲교통약자지원처 김태완 (시설관리본부), ▲주차관리처 정회만 (시설관리본부)
krg0404@newspim.com