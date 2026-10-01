GH, 개인정보 보호 유공 기관 선정 개인정보보호위원회 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- GH가 1일 개인정보 보호 유공 기관 표창을 받았다.
- 지난달 30일 개인정보보호위 기념식서 수상했다.
- GH는 지방공기업 중 유일한 수상기관이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 지난달 30일 서울 엘타워에서 열린 '제6회 개인정보 보호의 날' 기념식에서 개인정보 보호 유공 기관으로 선정돼 개인정보보호위원회 위원장 표창을 수상했다고 1일 밝혔다.
개인정보보호위원회가 주최한 이번 기념식은 '신뢰로 도약하는 인공지능(AI) 혁신 사회'를 주제로 개최됐으며, 개인정보 보호 유공자와 분야별 관계자 등 350여 명이 참석했다.
개인정보 보호 유공 포상은 개인정보 보호 수준 향상과 안전한 개인정보 관리·활용에 기여한 기관과 개인에게 수여된다.
이번 표창은 기관 유형별(지방공기업, 국가공기업, 지방자치단체 등)로 수여됐으며 GH는 전국 지방공기업 중 유일하게 수상기관으로 이름을 올렸다.
GH는 개인정보 보호를 기관의 핵심 경영과제로 정립하고 수집부터 이용·제공·보관·파기에 이르는 개인정보 처리 전 과정에 대한 관리체계를 지속 강화해 왔다.
개인정보 보호 정책 수립과 안전조치 이행, 임직원 교육 및 인식 제고, 처리실태 점검 및 개선, 신기술 환경 대응 등 전 분야에서 다각적인 보호 활동을 펼치고 있다.
김용진 GH 사장은 "이번 표창은 도민의 소중한 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 전 임직원이 합심해 노력해 온 결과"라며 "지방공기업 유일의 개인정보 보호수준 평가 2년 연속 S등급 달성에 이어 유공 기관 표창까지 받은 만큼, 앞으로도 도민이 안심하고 신뢰할 수 있는 최상의 개인정보 보호체계를 유지해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com