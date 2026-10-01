산청군·군의회, 대전~남해선 철도망 구축 요청…신성범 국회의원 면담

AI 핵심 요약beta
- 산청군과 군의회가 1일 국회를 찾아 현안 지원을 요청했다.
- 대전~남해선의 국가철도망 반영을 건의했다.
- 농어촌 기본소득 시범사업 추가 선정도 요청했다.
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농어촌 기본소득 시범사업 협조 요청
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군과 산청군의회가 대전~남해선의 국가철도망 구축계획 반영과 농어촌 기본소득 시범사업 추가 선정을 국회에 요청했다.
산청군은 1일 성흥택 부군수와 권은희 부의장 등 군과 군의회 관계자들이 국회를 찾아 신성범 국회의원과 면담했다고 밝혔다.
이번 방문은 국회의사당 앞에서 열린 '공공부문 기관 통합·이전 대응 범도민 결의대회'에 참석한 뒤 지역 현안에 대한 지원을 요청하기 위해 마련됐다.
면담에는 권순경 의회운영위원장, 이종섭 산업건설위원장, 신희동 윤리특별위원장, 신동복 의원 등이 참석했다.
군과 군의회는 대전~남해선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하고 2027년 농어촌 기본소득 시범사업 추가 공모에서 산청군이 선정될 수 있도록 협조해 달라고 건의했다.
대전~남해선은 대전에서 경남 서부지역을 거쳐 남해를 잇는 광역 철도축이다. 산청군은 노선이 구축되면 서부경남의 교통 접근성이 개선되고 지리산권과 남해안권의 관광 및 경제권 연계가 강화될 것으로 보고 있다.
군은 서울에서 남해까지 이동 시간이 기존 5시간에서 3시간으로 줄어들 수 있다며 철도망 구축이 지역 관광과 경제 활성화의 기반이 될 것으로 전망했다.
농어촌 기본소득 시범사업과 관련해서는 인구 감소와 고령화에 대응하고 주민 생활 안정과 지역경제 활성화를 도모할 수 있다는 점을 설명했다. 산청군은 지역 여건과 사업 취지를 고려할 때 추가 공모 대상지로 적합하다는 입장이다.
m25322532@newspim.com