"교육정책 참신한 아이디어 없나요"...대전교육청, 13일까지 공모

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 1일부터 교육정책 아이디어 공모를 시작했다.
- 오는 13일까지 교육공동체 대상 온라인 공모를 진행했다.
- 교실수업혁신·AI교육·업무경감 의견을 정책에 반영한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학생·학부모·교직원·시민의 다양한 의견을 듣고 교육정책에 반영할 새로운 아이디어를 찾는다.
1일 시교육청에 따르면 오는 13일까지 대전교육공동체를 대상으로 '2026 대전교육정책 아이디어 온라인 공모'를 진행한다.
이번 공모는 변화하는 교육환경에 맞춰 교육 현장의 다양한 의견을 듣고 창의적인 정책 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다. 학생의 성장을 돕고 교육 현장에서 실효성 있게 활용할 수 있는 제안을 수렴해 향후 대전교육 정책에 반영할 계획이다.
공모 분야는 교육수요자의 관심과 정책 요구가 높은 교실수업혁신, 인공지능(AI)·디지털교육, 학교업무경감 등이다. 공모에는 대전교육 정책에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 자세한 공모 내용과 참여 방법은 시교육청 홈페이지에서 확인할 수 있다.
오석진 교육감은 "교육환경 개선을 위한 현장의 다양한 의견이 대전교육 발전의 소중한 밑거름이 될 것"이라며 "교육공동체의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
vincent977@newspim.com